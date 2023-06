Der beste Actionfilm des Jahres? Erste Reaktionen zu Mission: Impossible 7 überschlagen sich vor Lob

Waghalsige Stunts und phänomenale Action - dafür war die Mission: Impossible-Reihe mit Tom Cruise schon immer bekannt. Bildquelle: Paramount Pictures

Mit Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins startet am 13. Juli 2023 der mittlerweile siebte Teil der Actionfilm-Reihe in den Kinos. Noch gibt es keine finalen Reviews zu der Rückkehr von Tom Cruise auf die große Leinwand, aber zumindest schon einmal erste Reaktionen darauf.

Und die überschlagen sich gerade vor Lob: Gemäß den ersten Eindrücken könnte uns der beste Actionfilm des Jahres erwarten. Was Kritiker bereit loben, aber auch bemängeln, haben wir in der folgenden Übersicht für euch zusammengefasst. Den offiziellen Trailer zu Mission: Impossible 7 findet ihr übrigens hier:

2:27 Mission: Impossible - Dead Reckoning: Im neuen Trailer ist die ganze Welt in tödlicher Gefahr

Was erste Reaktionen über den Film verraten

Die Action: Wenig überraschend sind die Action und die Stunts von Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil 1 die ganz große Stärke des Films. Hier sind sich eigentlich so gut wie alle Zuschauer, die den Film bereits sehen durften, einig.

Offenbar schaffen es Tom Cruise und Regisseur Christopher McQuarrie erneut, die vorangegangenen Teile zu übertreffen. Die meisten Reaktionen pochen damit: Wenn jemand Mission: Impossible 7 sehen möchte, dann unbedingt im Kino und auf der großen Leinwand, wo die Action entsprechend gut zur Geltung kommt.

Die Charaktere: An der schauspielerischen Leistung der Filmschauspieler gibt es offenbar wenig zu meckern, ganz ohne Kritik kommen die Figuren von Mission: Impossible 7 allerdings nicht weg. In Dead Reckoning Teil 1 bleiben wenig Verschnaufpausen, weswegen wenig Zeit für die Entwicklung der Charaktere und ihre Beziehung zueinander bleibt.

Gerade die Beziehung zwischen Ethan Hunt (Tom Cruise) und Grace (Haley Atwell) hätte wohl mehr Luft zum Atmen nötig gehabt - auch wenn Letztere gemäß der ersten Reaktionen jede Szene stiehlt. Atwells Performance zählt laut einigen Kritikern zu den absoluten Highlights des Films.

Der Bösewicht: Ethan Hunt bekommt es in Mission: Impossible 7 nicht nur mit der Schurkin Paris (Pom Klementieff), sondern auch einer KI zu tun. Die meisten Kritiker amüsieren sich darüber, dass Tom Cruise hier seine persönliche Fehde mit den Algorithmen von Streamingdiensten auslebt. Darüber hinaus scheiden sich bei den Schurken ein wenig die Geister: Offenbar kommen die im Film auch etwas zu kurz.

Der Cliffhanger: Mit einem Teil 1 im Titel dürfte es nicht zu sehr überraschen, dass die Handlung von Dead Reckoning nicht komplett abgewickelt wird. Tatsächlich endet Mission: Impossible 7 gemäß der ersten Reaktionen mit einem Cliffhanger. Auch hier sind dich die Kritiker uneinig: Für die Einen funktioniert das Ende in dieser Form, für die Anderen fällt das Finale eher unbefriedigend aus.

Ein paar der aussagekräftigsten Reaktionen zu Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins haben wir wie folgt für euch gesammelt:

Mission: Impossible 7 -Dead Reckoning Teil Eins startet am 13. Juli 2023 in den deutschen Kinos. Teil Zwei soll dann am 28. Juni 2024 folgen. Dabei handelt es sich übrigens nicht zwangsläufig um das Finale der Actionfilm-Reihe mit Tom Cruise, Regisseur Christopher McQuarrie verriet bereits im Interview mit Fandango, dass es erste Pläne für einen neunten Teil gibt. Vielleicht aber dann sogar ohne Ethan Hunt.

Was haltet ihr von den ersten Reaktionen zu Mission: Impossible 7? Freut ihr euch auf den neuesten Actionfilm mit Tom Cruise oder hat euch die Reihe bisher kalt gelassen? Denkt ihr über einen Kinobesuch nach oder holt ihr Dead Reckoning lieber zuhause nach? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!