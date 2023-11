Modern Warfare 3 jetzt das am schlechtesten bewertete CoD - und bricht dennoch Rekorde

Laut den Entwicklern von Modern Warfare 3 bricht der Shooter mehrere Rekorde.

Ist Modern Warfare 3 das unbeliebteste (Haupt-)Spiel der CoD-Geschichte? Diese Frage lässt sich nur schwer beantworten. Denn während Kritikerwertungen und Steam-Reviews ein vernichtendes Urteil sprechen, soll der Release laut den Entwicklern ein großer Erfolg sein.

Große Enttäuschung und Spielermagnet?

So richtig zufrieden ist einerseits wohl kaum jemand mit dem neuen Call of Duty. Bei insgesamt 27 Tests kommt die PC-Version von Modern Warfare 3 auf einen Metascore von 58. Ein ziemlich enttäuschender Wert für eine der größten Shootermarken und auch ein Negativrekord: Kein Spiel der Hauptreihe kam bisher auf eine so niedrige Zahl.

Und auch bei Spielerinnen und Spielern herrscht Unzufriedenheit deutlich vor. Auf Steam sammeln sich seit dem Release größtenteils negative Bewertungen und nur 27 Prozent der Fans geben einen Daumen nach oben. Ist also Modern Warfare 3 eine riesige Katastrophe? So einfach ist es offenbar nicht, denn laut den Entwicklern von Sledgehammer Games kann man auch große Erfolge feiern.

In einem Tweet bedanken sich diese dafür, dass die Community neue Beteiligungs-Rekorde für die neue Modern-Warfare-Reihe aufgestellt habe. Besonders konkret wird man zwar nicht, es geht aber um drei Faktoren:

Spielerinnen und Spieler stecken durchschnittlich mehr Zeit in MW3 als in MW2 oder MW 2019.

Der Zombiemodus ist der dritte Modus (neben Multiplayer und Warzone) mit der höchsten Beteiligung.

Spielerinnen und Spieler spielen durchschnittlich länger die Kampagne als in den vorherigen Modern-Warfare-Titeln.

Der von den Entwicklern dargestellte Erfolg des neuen Call of Duty wird so natürlich nicht besonders greifbar, auf Vergleiche konkreter Spielerzahlen wird etwa verzichtet. In dieser Hinsicht war nämlich der Launch von Modern Warfare 2 zumindest auf Steam deutlich größer.

Aber vielleicht ist MW3 doch ein wenig besser als sein Ruf, denn laut unserem Test wird der eigentlich ziemlich gute Multiplayer von der enttäuschenden Kampagne runtergezogen:

Was haltet ihr bisher von Modern Warfare 3? Wartet ihr mit dem Kauf noch ein wenig ab oder wollt den Shooter ganz auslassen, weil ihr wie viele andere Fans ziemlich unzufrieden seid? Oder habt ihr euch das Spiel schon zum Release gekauft und seid eigentlich ziemlich zufrieden? Gefällt euch der Multiplayer auch besser als die Kampagne?