Gaia, Groot, Holzjunge oder Holzmädchen - wie immer ihr den berüchtigten Skin in Call of Duty Modern Warfare 3 nennen möchtet: Er nervt. Seit Start von Season 6 rennen unzählige Spielerinnen und Spieler als hölzernes Gestrüpp über die Server - und weil MW3 alle Daten des Vorgängers übernimmt, hat sich auch beim Wechsel auf das neue Spiel nichts daran geändert.

Das Problem an Gaia: Der Skin bietet spielmechanische Vorteile. Er ist leicht durchsichtig, außerdem durch seine bräunliche Erdfärbung extrem gut getarnt, wenn ihr euch in dunklen Ecken oder im Gras versteckt. Langjährige Fans bekommen da mit Schrecken Flashbacks und erinnern sich an ähnliche Fälle wie den berüchtigten Roze-Skin in MW 2019, der damals vergleichbare Vorteile bot.

Jetzt reagieren die Entwickler endlich, endlich, endlich auf den Wildwuchs und versprechen kurzfristig eine drastische und mittelfristig eine ausgeglichene Lösung.

Sledgehammer Games reagiert auf Groot

Falls ihr Gaia mal in Aktion sehen wollt: In unserem Testvideo zu MW3 sprechen wir das Problem ebenfalls an und zeigen eine Lobby, in der gleich drei Bäumchen auf einmal vor der Linse rumhüpfen:

Modern Warfare 3 - Test-Video zu Multiplayer und Zombie-Koop

Sledgehammer Games gelobt nun Besserung: In einem Statement versprechen die Entwickler, sich mittelfristig eine Lösung einfallen zu lassen und den Skin zu überarbeiten. Kurzfristig gibt's aber erstmal drastische Schritte. In einem der kommenden Updates wird Gaia komplett deaktiviert, bis die ausgeglichenere Lösung implementiert werden kann.

In den Kommentaren unter dem Tweet teilen sich die Reaktionen in zwei Lager - auf der einen Seite ein Gott sei Dank! , auf der anderen ein Stellt euch nicht so an, werdet halt besser, dann trefft ihr Groot auch . Aus unserer redaktionellen Sicht steht Gaia aber noch für ein weiteres Problem als bloß die Pay2Win-Vorwürfe: Sie ist der Gipfelpunkt einer massiven Einfuhr von albernen Skins, die seit Monaten das Spiel fluten.

Activision hat hier sehr viel Crossover-Luft geschnuppert und von Fortnite gelernt, indem sie alle möglichen schillernden Skins von The Boys' Homelander über Spawn, Alucard und Skeletor bis eben hin zu einem Männchen beziehungsweise Weibchen aus Wurzeln ins Spiel gepackt haben, um die Leute vom Skinshop zu überzeugen.

Das sorgte dafür, dass Modern Warfare 3 ab Tag eins von allen möglichen Osterhasen, Weihnachtsmännern und Co. überlaufen wurde, die für viele Fans das Modern-Military-Szenario ziemlich über den Haufen werfen. Sicher eine Geschmacksfrage, aber zumindest auch ein Kritikpunkt an Groot, den man immer wieder im Netz findet.

So oder so: Groot wird bald angegangen. Ein konkretes Datum für das Update gibt's noch nicht, aber wir rechnen erfahrungsgemäß in den nächsten Wochen damit, spätestens zum Launch von Season 1 Anfang Dezember 2023.