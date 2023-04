Die Entwickler des globalen Phänomens Pokémon Go kündigen ihr neues AR-Spiel an

Wie Pokémon Go, nur mit Monster Hunter: Entwickler Niantic hat sein neuestes AR-Projekt enthüllt.

Niantic will es nochmal wissen: Nach dem Erfolg von Pokémon Go und dem Flop von Harry Potter: Wizards Unite haben die Entwickler ihr nächstes großes Projekt enthüllt. Monster Hunter Now knöpft sich wenig überraschend Capcoms langlebige Spielereihe mit dem gleichen Namen vor.

Release und Preis von Monster Hunter Now

Im September 2023 geht es bereits los, davor können sich Android- und iOS-User in der Beta-Phase von Monster Hunter Now behaupten. Wer daran interessiert ist, kann sich schon jetzt auf der offiziellen Website der Entwickler dafür registrieren. Monster Hunter Now wird außerdem free2play und soll über Ingame-Käufe finanziert werden.

Was für ein Spiel wird Monster Hunter Now überhaupt?

Monster Hunter Now schlägt natürlich in eine sehr ähnliche Kerbe wie Pokémon Go: Wir laufen mit unserem Handy durch die Gegend und können dabei auf bekannte Kreaturen aus dem Monster Hunter-Franchise treffen, um sie in die Knie zu zwingen.

Haben wir ein Ungetüm gestellt, können wir gewonnene Materialien dafür verwenden, um neue Waffen und Rüstungen zu craften beziehungsweise zu verbessern. Laut dem Senior Producer Sakae Osumi sollen Kämpfe nie länger als 75 Sekunden dauern und gleichzeitig Elemente der großen Spielvorlage Monster Hunter aufweisen.

Wie genau Monster Hunter Now aussehen soll, könnt ihr euch im folgenden Teaser-Trailer ansehen:

So ist zum Beispiel ein Wechsel zwischen verschiedenen Waffen-Sets möglich - wie groß der spielerische Unterschied damit tatsächlich ausfällt, muss sich aber noch zeigen. Immerhin bestreiten wir Kämpfe vor allem durch das Wischen über und Drücken auf den Touchscreen.

Die Katzen-ähnlichen Palicos sind übrigens auch wieder mit von der Partie, die uns bei der Monsterjagd unter die Arme greifen. Sie können zum Beispiel Kreaturen mit Farbe markieren, damit wir uns später in einen Kampf mit ihnen stürzen.

PC-Spiele auf dem Handy: Interessiert ihr euch für Mobile-Spiele, können wir euch natürlich weiterhelfen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Monster Hunter Now? Was muss Niantic eurer Meinung nach liefern, um an den Erfolg von Pokémon Go anzuschließen und nicht wie Harry Potter: Wizards Unite zu scheitern? Welche Spiele würden eurer Meinung nach noch auf Handy und Mobile-Geräten gut funktionieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!