Monster Hunter Wilds: Entwickler passen Ranked-Belohnungen nach Kritik an

Diesen Anhänger bekamt ihr nur, wenn ihr unter den besten 10.000 Spielern bei den Herausforderungsquest ward. Das ändert sich jetzt.

Monster Hunter Wilds bekam vor kurzem sein erstes großes Inhaltsupdate. Mit Title Update 1 wurde neben einem neuen Monster auch ein neuer Jagdmodus eingeführt: Die zeitbasierten Wettbewerbsquests.

Dort gibt es neben Arena-Quests und freien Herausforderungen auch sogenannte Herausforderungsquests. Das sind zeitlich begrenzte Aufgaben, in denen ihr ein Monster mit vorgegebener Ausrüstung so schnell wie möglich besiegen müsst. AWer es unter die schnellsten schafft, bekommt unterschiedliche Belohnungen. Also quasi ein Ranked-Modus.

Modus hatte Probleme mit Cheatern

Wie das nun mal bei vielen Onlinespielen so ist, machen Cheater auch vor Monster Hunter Wilds nicht halt. Und erst recht nicht vor dem neuen Ranked-Modus. Dadurch tummelten sich auf den ersten Plätzen bereits nach kurzer Zeit einige Jägerinnen und Jäger, die wirklich SEHR schnell waren (oder noch sind):

Kein Wunder also, dass die ehrlichen Jägerinnen und Jäger etwas angesäuert über die Situation waren. Vor allem, weil es eine Belohnung in Form eines Anhängers nur für die besten 10.000 Spielerinnen und Spieler gab.

Entwickler vereinfachen Belohnungserhalt

Wie ihr in dem oben eingebetteten Tweet schon erspähen könnt, reagieren die Entwickler nun auf die Kritik aus der Community und passen im ersten Schritt die Belohnungen an. So müsst ihr für die höchste Belohnung nicht mehr unter die besten 10.000 kommen, sondern lediglich eine sehr gute Zeit erjagen.

Auch für die Zukunft sollen Belohnungen nicht an Bestenlisten-Platzierungen geknüpft sein. Das nimmt dem Ganzen natürlich etwas den Rangmodus-Charakter, löst aber die anderen Probleme etwas. Gleichzeitig kündigten die Entwickler an, sich die komischen Zeiten einmal genauer anzuschauen. Werden dabei Cheater ausfindig gemacht, sollen Sanktionen folgen.

Community jubelt, zum Teil

Dass sich nun dem Problem angenommen wird, trifft natürlich auf viel Liebe in der Monster-Hunter-Community. Einige gehen sogar so weit und sagen, dass auch ohne Cheater die Änderungen sinnvoll sind, um auch Nicht-Pro-Jägern Belohnungen zu ermöglichen.

Andere wiederum trauern natürlich jetzt dem Herausforderungscharakter nach, der durch die Änderungen ein wenig verloren geht. Euer Listenplatz hat keine Auswirkungen mehr auf die Belohnungen, wodurch natürlich ein wenig Prestige in Erhalt der Anhänger verloren geht.

So oder so: Dass gegen Cheater vorgegangen wird, sieht die Community beinahe einstimmig als wichtiges und richtiges Zeichen.

Was sagt ihr zu den Änderungen? Haltet ihr sie für richtig oder sollte man an anderer Stelle oder mit anderen Mitteln gegen die Cheater vorgehen? Schreibt es uns doch in die Kommentare! Wir sind gespannt auf eure Meinungen.