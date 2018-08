Monster Hunter World - Hinweis auf Mod-Support aufgetaucht

Heute erscheint Monster Hunter World auf dem PC. Kurz vor dem Release hat Capcom auf der Steam-Seite des Spiels einen Tab namens Workshop hinzugefügt. Dieser Tab ist typisch für Spiele, die Mods unterstützen und bietet schnellen Zugang zu offiziell unterstützten Modifikationen. Aktuell sehen den Tab wohl nur Spieler, die den Titel schon besitzen.

Die Zahl dieser Nutzer dürfte sich nach dem Release natürlich explosiv vermehren und der aktuell noch leere Tab könnte sich schon bald mit Mods füllen.

Da bisher unter dem Punkt noch nichts zu finden ist, könnte das auf zwei Dinge hindeuten: Entweder hat noch niemand eine Mod angefertigt und hochgeladen oder das Feature wird zum Start tatsächlich nicht unterstützt. Die Existenz des Tabs bedeutet aber durchaus Hoffnung für die PC-Fans der Serie, die dem Start schon sehnlich entgegenfiebern.

Monster Hunter World - Screenshots aus der PC-Version ansehen

Capcom hatte bisher abgewiegelt

Bisher hatte Capcom eine mögliche Mod-Unterstützung stets mit dem Satz kommentiert: »Wir haben aktuell nichts anzukündigen.« Leider gibt es keinen Preload, so dass ihr das Spiel erst zum tatsächlichen Release laden könnt. Bis dahin vertreibt ihr euch am besten die Zeit mit dem intensiven Studium unseres Tests von Monster Hunter World und unseren Tipps zum Einstieg in das Spiel.

