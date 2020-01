In Monster Hunter World spielt ihr einen Jäger, der sich mit den größten und stärksten Kreaturen der Spielwelt misst. Jeder Gegner ist hier eine Herausforderung und die Kämpfe nervenaufreibend. Besonders Rajang, den PC-Spieler ab Februar bekämpfen dürfen, verbreitet viel Schrecken. Zumindest, bis ihr seine Motion-Capturing-Aufnahmen seht.

Was ist Motion Capturing? Motion Capturing heißt übersetzt so viel wie »Bewegungserfassung«. Damit wird eine Technik bezeichnet, in der die Bewegungen von Menschen aufgenommen und dann im Computer gespeichert werden. Sehr markant für diese Aufnahmen sind stets die dunklen Anzüge mit weißen Kugeln.