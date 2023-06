Mortal Kombat 1 zeigt zum ersten Mal massig Gameplay und Fatalitys

Mortal Kombat 1 lässt beim Summer Games Fest keine Zeit verstreichen. Als zweites Spiel präsentiert Gastgeber Geoff Keighley dem Live-Publikum das erste ausgiebige Gameplay aus dem Kampfspiel.

Also reden auch wir nicht lange um den heißen Brei herum, schaut es euch einfach selbst als Video an. Allerdings solltet ihr dafür einen starken Magen mitbringen, in Mortal Kombat 1 geht es gewohnt gewalthaltig zur Sache.

Hier findet ihr den neuen, vierminutigen Gameplay-Trailer:

4:00 Mortal Kombat 1 zeigt vier Minuten lang erstes Gameplay aus dem Reboot

Das zeigt der Trailer

Wir sehen einen Mix aus Filmsequenzen und Gameplay, was ein wenig mehr über die Hintergründe der bekannten Charaktere verrät. Und einige der bekannten Fatalitys wurden auch schon gezeigt. Visuell erinnert das Spiel an die jüngeren Vorgänger.

Mortal Kombat 1 ist ein Reboot der inzwischen 30 Jahre alten Marke, der die Story strenggenommen fortsetzt, aber in einem alternativen Universum, das vor den Ereignissen aller Serienteile neu gestartet wurde.

Eine große, kleine Neuerung

Einer der Köpfe hinter Mortal Kombat, Ed Boon, trat beim Summer Games Fest zudem persönlich auf der Bühne auf, um ein paar Besonderheiten zu erklären. Die Wichtigste: Ein neues Cameo-System erlaubt es euch, den Kampfstil eines anderen Kämpfers zu wählen, dessen Moves ihr dann gelegentlich mit eurer Figur nutzen könnt. Das verspricht interessante Synergien und neue Kombinationen, die es so bislang noch nicht gab.

Apropos Cameo, diesmal mit der altbekannten Bedeutung: Nach 30 Jahren schafften es die Entwickler, den Kampfkünstler und Hollywood-Schauspieler Jean-Claude Van Damme für Mortal Kombat 1 zu gewinnen. Genaugenommen war sogar die Figur Johnny Cage seit jeher von Van Damme inspiriert:

Beim Summer Game fest gab es noch viele weitere spannende Ankündigungen und Trailer.

