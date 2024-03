Kostenlos auf Steam und Co.: 5 Spiele sind am Wochenende gratis, darunter Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 ist gerade gratis für alle spielbar.

Ihr wisst noch nicht, was ihr am Wochenende spielen sollt? Dann inspiriert euch dieser Artikel vielleicht: Wir stellen Spiele vor, die entweder gratis spielbar sind oder die ihr sogar dauerhaft geschenkt bekommt. Diesmal haben wir bei Steam und Epic fünf spannende Angebote (und eine sehr interessante Demo) entdeckt.

Steht euch der Sinn nach viel Draufhauen? Mortal Kombat 1 lockt mit einem Gratis-Wochenende. Oder doch lieber bunte Sci-Fi? Dann könnte euch Space Crew: Legendary Edition glücklich machen.

Highlight der Woche: Mortal Kombat 1

Genre : Action

: Action Entwickler : NetherRealm Studios

: NetherRealm Studios Release : September 2023

: September 2023 Kostenlos spielbar bis: 10. März 2024 bei Steam

Der Name verwirrt Nichtkenner erstmal, aber bei Mortal Kombat 1 handelt es sich um den aktuellen Ableger der berühmten Fighting-Reihe. Es ist ein Reboot, dessen Handlung nach Teil 11 angesetzt ist. Natürlich sind bekannte Kämpfer wie Liu Kang, Kitana und Scorpion wieder dabei, aber auch neue Gesichter wie Omni-Man (aus Invincible) und Peacemaker (aus Suicide Squad).

Im Test hat uns Mortal Kombat zwar durchaus Spaß gemacht, aber nicht auf ganzer Linie überzeugt. Es bringt wenig echte Neuerungen und fühlt sich stellenweise sogar wie ein Rückschritt an. Für Fans der Reihe lohnt es sich trotzdem!

Weitere kostenlose Angebote am Wochenende

Space Crew: Legendary Edition: Als Raumschiffkapitän kommandiert ihr eure Crew und euer Schiff auf Abenteuern im Weltall. Androidenüberfälle und andere Gefahren halten euch auf Trab. Das Ziel: die Menschheit retten! Eher fluffig als realistisch.

Kostenlos holen und dauerhaft behalten bis: 14. März 2024 bei Steam

Astro Duel 2: Platformer und Top-Down-Shooter in einem. Kann man alleine, im Koop oder gegeneinander spielen.

Kostenlos holen und dauerhaft behalten bis: 14. März 2024 bei Epic

Blacktop Hoops: Reiner VR-Titel. Ein actionreiches Basketballspiel mit Singleplayer-Heraosforderungen oder 4-gegen-4-Matches.

Kostenlos holen und dauerhaft behalten bis: 11. März 2024 bei Steam

Fractured Online: Fantasy-MMO mit offener Welt. Aber Achtung, die Nutzer-Reviews fallen ziemlich vernichtend aus und bemängeln jede Menge technische Probleme. Also mit Vorsicht genießen.

Kostenlos spielbar bis: 10. März 2024 bei Steam

Kein kostenloses Spiel, aber immerhin eine sehr coole Demo: Dragon’s Dogma 2 lässt euch jetzt schon den Character Creator in aller Ruhe ausprobieren. Eure erstellten Figuren dürft ihr dann ins Spiel mitnehmen, wenn ihr es euch kauft. Alle Infos gibt’s hier:

Wie fällt euer Urteil zu den kostenlosen Spieleangeboten der Woche aus? Ist was für euch dabei oder trifft diesmal nichts euren Geschmack? Schreibt es uns gern in den Kommentaren. In der Redaktion werden einige von uns am Wochenende im Character Creator von Dragon’s Dogma 2 versinken – wir haben schon in der Mittagspause kurz reingeguckt.