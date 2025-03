Zu Mortal Kombat 2 gibt’s erste Bilder und Fans sind froh, dass der Held von Teil 1 fehlt

Für Cole Young (Lewis Tan) hat die Mortal-Kombat-Community nicht gerade viel Liebe übrig. Bildquelle: Warner Bros.

Am 23. Oktober 2025 fliegen wieder die Fäuste, sobald Mortal Kombat 2 in den deutschen Kinos startet. Dieses Mal soll es dann sogar zum titelgebenden Turnier kommen, das im ersten Film noch auf sich warten ließ.

Und dabei betreten auch ein paar Kämpfer den Ring, die Fans ebenfalls im ersten Teil vermisst hatten. So zum Beispiel Johnny Cage (Karl Urban), Kitana (Adeline Rudolph) und der große Bösewicht Shao Kahn (Martyn Ford).

Den den drei Neuankömmlingen (und auch Hiroyuki Sanada als Scorpion) wurden jetzt erste offizielle Bilder veröffentlicht, die unter Fans von Mortal Kombat natürlich schon fleißig diskutiert werden.

Übrigens sind entsprechende Skins zu den Kino-Varianten bereits für Mortal Kombat 11 geplant - Netherrealm-Chef Ed Boon hat dazu schon erste Bilder veröffentlicht.

Was Fans von den ersten Bildern zu MK2 halten

So wird man sich zum Beispiel bei dem Look von Shao Kahn nicht so recht einig. Während manche den Fans als badass und angemessen bedrohlich bezeichnen, wirkt auf andere die Maske als etwas zu bemüht und sogar billig.

Dafür scheint nun aber Karl Urban (The Boys) als Johnny Cage etwas mehr Liebe zu bekommen. Das Casting des 52-jährigen Schauspielers als Profi-Schauspieler und -Kampfsportler wurde vor allem wegen Urbans Alter kritisiert. Jetzt verbreitet sich allerdings die Meinung, dass das zu einer abgehalfterten Version von Johnny passt, die ihre besten Jahre längst hinter sich hat und das nicht so recht wahrhaben möchte.

Bei einem Punkt sind sich viele Fans von Mortal Kombat aber definitiv einig: Cole Young (Lewis Tan) wird auf den ersten Bildern zum neuen Film nicht vermisst - und das, obwohl oder gerade weil es sich dabei um den Hauptcharakter von Teil 1 handelt.

2:24 Mortal Kombat: Im Trailer zum Kinofilm bleibt kein Zahn auf dem anderen

Bis heute konnten sich viele Zuschauer mit der Figur, die extra für die Neuverfilmung von Mortal Kombat erfunden wurde, nicht mit Cole Young anfreunden. (Fairerweise werden auch neue Charaktere für die Videospiele stets besonders argwöhnisch betrachtet.)

Cole Young konnte viele Fans bis heute nicht von sich überzeugen - ihm wird zum Beispiel vorgeworfen, dass er als zentrale Hauptfigur zu blass und langweilig bleibt und seine Superkraft im wahrsten Sinne des Wortes aus Plot Armour besteht.

Die Abneigung gegen die Cole Young macht sich nun in den entsprechenden Diskussionen auf Reddit bemerkbar. Diese Kommentatoren dürfte dann wahrscheinlich freuen, dass seine Rolle in Mortal Kombat 2 Berichten zufolge tatsächlich reduziert worden sein soll:

Kein Cole Young in Sicht … sie wissen ganz genau, wie wenig er gemocht wird - Efficient-Ad2983

- Efficient-Ad2983 [...] Der erste Film hat Spaß gemacht, aber ich hoffe, dass sie den Hauptcharakter auf die Ersatzbank verfrachten. Cole Young war einfach kein gut gemachter Protagonist [...]. - riegspsych325

- riegspsych325 Mir persönlich hat der erste Mortal Kombat gut gefallen und ich hatte kein Problem mit Cole. Aber ich hoffe trotzdem, dass er mehr als Nebencharakter auftritt und Johnny das Rampenlicht überlässt. - just_really_boerd

- just_really_boerd Was meint ihr: Wie hoch sind die Chancen, dass Cole in der ersten Szene getötet wird, um zu zeigen, wie brenzlig die Situation ist? (Und auch, um ihn loszuwerden, weil ihn niemand leiden konnte.) - Ashpolt

Mortal Kombat 2 startet am 23. Oktober 2025 in den deutschen Kinos. Der erste Film bekam von Kritikern wenig Gnade, hat dafür aber bei vielen Zuschauern und Fans der Videospiele einen soliden Stand.

Weltweit konnte Mortal Kombat 185 Millionen US-Dollar einspielen. Das klingt bei einem Budget von 55 Millionen desaströs, war aber inmitten der Corona-Pandemie noch immer ein ordentliches Ergebnis.