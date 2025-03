Peter Dinklage zeigt sich als Toxic Avenger: So habt ihr den Game-of-Thrones-Star garantiert noch nie gesehen!

Peter Dinklage hat sich nach Game of Thrones allerlei interessante Rollen geschnappt. Die wahrscheinlich bizarrste davon sehen wir aber erst dieses Jahr im Kino. Bildquelle: HBO

Nein, The Toxic Avenger hat nichts mit Marvel zu tun. Schon 1984 parodierte der Superheld aus der Trash-Schmiede Troma die Welt der Comicverfilmungen - fast 40 Jahre später steht jetzt das Reboot in den Startlöchern.

Und das hat einen ziemlich beschwerlichen Weg hinter sich: Obwohl die Neuauflage erstmals Ende 2023 aufgeführt wurde und sich mit einer Kritiker-Wertung von stolzen 92 Prozent bei Rotten Tomatoes rühmen kann, startet The Toxic Avenger erst am 29. August 2025 in deutschen Kinos.

Einen richtigen Trailer gibt es weiterhin nicht, aber zumindest einen Teaser, der exklusiv bei IGN liegt:

So sieht Peter Dinklage als Toxic Avenger aus

Doch auch der Ausblick auf das Comeback der Trash-Perle hält sich mit einem konkreten Ausblick auf Peter Dinklage in der Titelrolle zurück. Ihr habt richtig gelesen: Der Tyrion-Darsteller aus Game of Thrones tritt als schrecklich entstellter Superheld auf, der in seiner Heimatstadt für Recht und Ordnung sorgt.

Jetzt sind erste Bilder zu Peter Dinklage aufgeschlagen, der als Hausmeister Winston Gooze in einem Fass voller radioaktivem Müll landet und daraufhin zum Toxic Avenger (oder auch Toxie ) mutiert. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick darauf:

Übrigens treten in der Neuauflage von The Toxic Avenger noch ein paar weitere große Hollywood-Darsteller auf. So zum Beispiel Elijah Wood (Der Herr der Ringe) oder Kevin Bacon (Footloose).

Es lässt sich natürlich darüber streiten, ob das zu den Wurzeln von Toxie passt. Immerhin wurde die trashige Superhelden-Parodie 1984 von dem kleinen Studio Troma mit einem mageren Budget von 500.000 US-Dollar gedreht - und mauserte sich trotzdem oder genau deswegen zu einem absoluten Kultfilm.

Irgendwo scheint der neue Toxic Avengers aber ja bereits einen Nerv getroffen zu haben, wenn man sich die Kritiken folgend auf den ersten Aufführungen ansieht. Abwarten, ab dem 29. August 2025 können wir uns davon endlich selbst ein Bild machen.

Natürlich handelt es sich bei The Toxic Avenger nicht um den ersten Berührungspunkt von Peter Dinklage mit dem Superhelden-Genre. In Avengers: Infinity War trat der 55 Jahre alte Schauspieler als Schmied Eitri auf und verhalf Thor (Chris Hemsworth) zu seiner neuen Axt Stormbreaker, die im Kampf gegen Thanos (Josh Brolin) zum Einsatz kam.