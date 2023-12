Neues Update für Mount + Blade 2 hat viele Verbesserungen für den Singleplayer im Gepäck

Mount & Blade 2 ist eine der beliebtesten Mittelalter-Sandboxen.

Mount & Blade 2: Bannerlord wird stetig weiterentwickelt: Jetzt gibt es ein weiteres Update 1.2.7 für die Mittelalter-Sandbox. In dem stecken zahlreiche Änderungen, einige davon kennt ihr schon, wenn ihr die letzten Beta-Versionen gespielt habt. Vor allem Singleplayer-Fans dürfen sich über einige Neuerungen freuen, aber der Patch schraubt an allen Ecken und Enden.

Wir fassen euch die wichtigsten Änderungen zusammen, auf Seite 2 findet ihr die (sehr ausführlichen) Patch Notes. Inzwischen ist das Update für sämtliche Plattformen live, also PC (Steam, Epic und GOG) sowie Konsolen.

Wetter: Es regnet, stürmt und schneit im Singleplayer-Modus jetzt nicht mehr nur auf der Kampagnen-Map, sondern auch in den Missionen. Diese Wettereffekte beeinflussen eure Einheiten, zum Beispiel, indem sie ihre Bewegung verlangsamen.

Gezielte Formationswahl: Ihr könnt mit euren Einheiten jetzt gezielt feindliche Formationen angreifen, entweder mit einer oder allen eurer eigenen Formationen. Solange eure Einheit in Reichweite ist, wird sie bevorzugt die angewählte Formation attackieren. Dieses Feature gibt’s erstmal nur im Singleplayer-Modus, es soll aber später auch im Multiplayer verfügbar werden.

Verbessertes UI: Das Userinterface wurde an vielen Stellen überarbeitet und soll euch die wichtigsten Infos jetzt klarer und einfacher lesbar darstellen. Zum Beispiel werden eure Einnahmen und Ausgaben jetzt gruppiert und in Kategorien dargestellt.

Automatische Kämpfe: Das Auto-Battle-System wurde überarbeitet. Missionen und Terrain verschaffen euch jetzt Boni oder Mali, etwa wenn ihr berittene Bogenschützen auf einem freien Feld einsetzt (dicker Bonus) oder im dichten Wald (dicker Malus).

Fallende Leitern: Belagerungsleitern können jetzt umgeworfen werden, auch wenn Einheiten gerade daran hochklettern – das gilt für Singleplayer wie Multiplayer. Die Aktion kann gestoppt werden, indem man die ausführende Person angreift.

Dazu kommen zahlreiche Bugfixes und viele kleine Änderungen, die ihr auf der nächsten Seite findet. Warum Mount & Blade 2 so beliebt ist, erzählt euch unser Experte Christian Schiffer bei GameStar Talk:

26:52 Mount & Blade 2 ist wie Skyrim - in krasser!

Wir haben für euch natürlich auch jede Menge hilfreiche Guides und Expertentipps parat, mit denen ihr das Beste aus der Mittelalter-Sandbox rausholt – egal, ob ihr lieber Rollenspiel als Singleplayer betreibt oder euch in Multiplayer-Schlachten miteinander messen wollt.

Ihr seid nun gefragt: Was haltet ihr von den Änderungen des Updates 1.2.7? Auf welchen Bug-Fix wartet ihr schon lange – und welche Baustellen sollte Mount & Blade 3: bannerlord in euren Augen als nächstes angehen? Spielt ihr normalerweise immer die aktuelle Beta-Version? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren!