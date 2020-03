Mount & Blade 2 Bannerlord: Alle Cheats & wie ihr sie freischaltet

Mount & Blade 2: Bannerlord ist gerade mal seit einem Tag draußen und dennoch hat es sich bereits zum bisher erfolgreichsten Launch des Jahres entwickelt - fast 200.000 Spieler tauchten am Release-Tag in die mittelalterliche Open-World von Calradia ein.

Bis man sich von einem einfachen Bürger zu einem mächtigen Herrscher hochgearbeitet hat, braucht es allerdings unzählige Stunden Spielzeit - kein Wunder, dass einige Spieler diesen Prozess gerne beschleunigen würden.

Mit einigen Cheats, die bereits im Vorgänger Mount & Blade: Warband enthalten waren, könnt ihr euren Fortschritt auf dem Weg zum Thron von Calradia immens beschleunigen.

Um diese freizuschalten, müsst ihr die Cheats erst in der Config-Datei aktivieren:

Folgende Tastenkombinationen sollten danach im Spiel nutzbar sein, um euch Vorteile zu verschaffen:

Achtung: Um die Cheats nutzen zu können, müsst ihr allerdings unter Umständen einen neuen Spielstand starten. Außerdem funktionieren sie natürlich nur im Einzelspieler-Modus.

Weitere Cheats aus dem Vorgänger, die wir noch nicht testen konnten, sind ebenfalls einen Versuch wert:

Wann kommt unser Test?

Kollege Peter Bathge arbeitet auf Hochtouren an einem Early-Access-Test zu Mount & Blade 2. Ihr findet den Artikel voraussichtlich am 1. April auf GameStar.de (kein Scherz). Bis dahin erfahrt ihr in unserer großen Plus-Übersicht alles, was ihr über Mount & Blade 2 wissen müsst.