Das langerwartete Open-World-Rollenspiel Mount & Blade 2: Bannerlord startet am 31. März 2020 endlich in den Early Access. Doch schon vor der Veröffentlichung arbeitet die riesige Modding-Community an den ersten aufwendigen Mods und Total Conversions.

Diese Mods sollen erscheinen

Auf ModDB findet sich schon jetzt eine lange Liste an Projekten, die verschiedene beliebte Serien- und Spieleuniversen in Bannerlord übertragen wollen.

Game of Thrones

Allein zu Game of Thrones finden sich schon jetzt vier verschiedene Mods, die bereits angekündigt wurden. Das vielversprechendste Projekt dürfte A World of Ice and Fire: The Known World sein, die von den Machern der riesigen und extrem beliebten Mod A World of Ice and Fire für Mount & Blade: Warband entwickelt wird.

Die Mod spielt im selben Zeitraum, den Fans schon aus den Büchern und der dritten Staffel der TV-Serie kennen: Der Krieg der fünf Könige. Solltet ihr also Lust haben, für Robb Stark oder Stannis Baratheon in die Schlacht zu ziehen oder einfach nur die vielen ikonischen Orte von Westeros zu erkunden, solltet ihr die Mod unbedingt im Auge behalten.

The Witcher

Die Mod Monsters from Men soll im Witcher-Universum spielen, aber nicht die beliebte Handlung um Geralt von Rivia nacherzählen. Stattdessen könnt ihr auf dem Kontinent eure Geschichte schreiben und euch bekannten Fraktionen wie Nilfgaard oder Skellige anschließen.

Die Entwickler wollen ein »dynamischen Questsystem« einbauen, bei dem ihr unter anderem Aufträge für die Jagd auf Monster und Banditen annehmen könnt. Auch ein Magie-System soll mit der Mod ein Teil von Mount & Blade 2 werden.

Warhammer

Warhammer-Fans konnten bereits in Total War: Warhammer und Total War: Warhammer 2 riesige Armeen im Fantasy-Universum der Tabletop-Vorlage kommandieren - in der Mod Ghal Maraz sollt ihr euch in Zukunft auch als Feldherr direkt mit in die Schlacht stürzen können.

Die Entwickler versprechen dutzende verschiedene Fraktionen und Rassen, auch sollen bekannte Charaktere wie Karl Franz, Ludwig Schwarzhelm und Kurt Helborg auftaucen.

Wenn die Engine es erlaubt, wollen die Modder auch die stärksten und mächtigsten Monster aus Warhammer implementieren und so den Kampf gegen Drachen, Oger und Greifen ermöglichen.

Sekigahara

Eine Mod, die zumindest nicht an den technischen Einschränkungen scheitern dürfte, ist Sekigahara. Benannt wurde das Projekt nach der Schlacht um Sekigahara, die im Jahr 1600 einen Wendepunkt in der japanischen Geschichte darstellte und soll auch zu dieser Zeit spielen.

Die Entwickler wollen großen Wert auf historisch akkurate Rüstungen legen und besonders die Helme der damaligen Kriegsherren detailgenau nachbauen.