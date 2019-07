Netflix, Amazon Prime, Sky und Co.: das Angebot der Streaming-Dienste wächst und wächst. Auf der Suche nach neuen oder alten Lieblingsfilmen und TV-Serien verliert man dabei gerne mal den Überblick. Hier möchten unsere Kollegen von Moviepilot Abhilfe schaffen.

Das Online-Portal hat die eigenen Datenbanken überarbeitet, um euch damit möglichst zeiteffizient die Suche nach euren gewünschten Inhalten zu erleichtern. So könnt ihr beispielsweise die Ladezeit bis zum nächsten Kapitel in der Story-Kampagne oder dem anstehenden Multiplayer-Match effektiv nutzen, um herauszufinden, welchem Film oder welcher TV-Serie ihr euch nach eurer Zocker-Session widmet - und wo… oder was ihr neben dem Spielen laufen lasst.

Moviepilot möchte mit seinen überarbeiteten Datenbanken die Funktion optimieren, für die Moviepilot überhaupt ins Leben gerufen wurde: Empfehlungen im Film- und TV-Bereich zu finden, die eurem persönlichen Geschmack entsprechen und bei welchen Anbietern sie erhältlich sind. Die folgenden Filteroptionen sollen euch dabei helfen, um den Film oder die Serie zu finden, nach denen euch gerade der Sinn steht:

Streaming-Anbieter

Genre

Produktionsjahr

Stimmung

Produktionsland

FSK

Das komplette Tutorial zu den überarbeiteten Datenbanken auf Moviepilot findet ihr unter diesem Link. Falls ihr wie beim Videospielen auf Tutorials pfeift und euch gleich selbst ans Werk machen wollt, halten wir euch natürlich nicht davon ab. Dafür müsst ihr einfach auf im Menü der Moviepilot-Homepage unter »Filme« auf »Beste Filme« klicken bzw. unter »Serien« auf »Beste Serien«. Guten Flug!

Warum wir euch über die Moviepilot-Datenbanken informieren wollen: Moviepilot gehört wie GameStar, GamePro, MeinMMO, Filmstarts, IGN Deutschland und BetterMyself zur Mediengruppe Webedia Gaming Gmbh. Die Redaktionen agieren und arbeiten unabhängig voneinander, dennoch möchten wir euch über die wichtigsten Neuerungen und Innovationen unserer Kollegen auf dem Laufenden halten.