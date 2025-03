Ein neuer Fantasy-Film schlägt gerade Star Wars und Avengers und ihr habt wahrscheinlich noch nie davon gehört

Ne Zha 2 ist noch nicht mal in Deutschland angelaufen, das soll aber bald nachgeholt werden. Bildquelle: CMC Pictures

Habt ihr schon mal von Ne Zha 2 gehört? Wahrscheinlich nicht, denn bisher hat der Film in Europa oder den USA noch keine allzu großen Wellen geschlagen. In China sieht es aber ganz anders aus.

Seit dem Release Ende Januar 2025 konnte der Animationsfilm mehr als zwei Milliarden US-Dollar einspielen - und das alleine in China, während Ne Zha 2 erstmal noch in europäischen beziehungsweise deutschen Kinos anlaufen muss.

Mit diesem unglaublichen Einspielergebnis konnte sich der Fantasy-Blockbuster damit bereits Platz 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten sichern (via Box Office Mojo). In der aktuellen Rangliste zwingt Ne Zha 2 damit sogar Star Wars und Marvels Avengers in die Knie:

1. Avatar - 2,923,710,708 US-Dollar

2. Avengers: Endgame - 2,799,439,100 US-Dollar

3. Avatar: The Way of Water - 2,320,250,281 US-Dollar

4. Titanic - 2,264,812,968 US-Dollar

5. Ne Zha 2 - $2,084,181,921 US-Dollar

6. Star Wars: Episode 7 - Das Erwachen der Macht 2,071,310,218 US-Dollar

7. Avengers: Infinity War - 2,052,415,039 US-Dollar

8. Spider-Man: No Way Home - 1,952,732,181 US-Dollar

9. Inside Out 2 - 1,698,863,816 US-Dollar

10. Jurassic World 1,671,537,444 US-Dollar

Ob sich der Fantasy-Blockbuster auch noch Platz 4 krallt und damit Titanic verdrängt, bleibt abzuwarten. Immerhin soll der Na Zhe 2 erst noch in 37 weiteren Ländern anlaufen - darunter auch Deutschland. Dafür steht aber noch kein Release-Termin fest.

1:33 Ne Zha 2 - offizieller Trailer zum Fantasy-Blockbuster aus China

Worum geht's in Na Zhe 2 überhaupt? Teil 1 und 2 basieren auf einem chinesischen Roman aus dem 16. Jahrhundert. Die Handlung des Films dreht sich um den jungen Ne Zha, der eigentlich schon als Dreijähriger sterben soll, da er als Inkarnation des Bösen geboren wurde.

Diesem Schicksal widersetzt sich Ne Zha allerdings und statt sich dem Bösen hinzugeben, widersetzt er sich dem tyrannischen Drachenkönig und versucht sich als Held zu beweisen.

Auf Rotten Tomatoes steht Ne Zha 2 aktuell bei einem Durchschnittswert von stolzen 92 Prozent, Zuschauer zücken sogar 99 von insgesamt 100 Punkten.

Aktuell gilt Na Zhe 2 damit übrigens auch als erfolgreichster Animationsfilm aller Zeiten. In China war bisher kein anderer Leinwandstreifen lukrativer und das bahnte sich bereits direkt nach der Veröffentlichung an: In nur fünf Tagen konnte Na Zhe 2 mehr als 530 Millionen US-Dollar einspielen. Mittlerweile schwindet zwar das Interesse in China, aber es folgt ja noch immer der weltweite Release.