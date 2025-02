»Der emotionalste und vielleicht beste der drei bisherigen Filme« - Die ersten Eindrücke zu Avatar 3 versprechen Großes

Avatar 3 soll für Pandora-Fans ein völlig neues Maß an Emotionen erzeugen. Bildquelle: Twentieth Century Fox of Germany GmbH.

Während wir noch etwas auf die ersten Bewegtbilder von Avatar: Fire and Ash warten müssen, durften sich die ersten Glücklichen bereits die aktuelle Fassung des kompletten Films ansehen. Wie der Regisseur James Cameron in einem Interview mit der neuseeländischen Nachrichtenseite Stuff verriet, waren diese besonders von der emotionalen Qualität des Films überzeugt.

»Der emotionalste und vielleicht beste der drei bisherigen Filme«

Eigentlich ging es in dem Interview mit Stuff um die Arbeitsplätze, die durch die Produktion von Avatar 4 und 5 geschaffen werden sollen. Dabei wurde natürlich aber auch über den heiß erwarteten dritten Teil geredet, der noch dieses Jahr erscheinen soll. Cameron, dass die Post-Produktion zwar noch in vollem Gange sei, die ersten Personen den Sci-Fi-Film aber schon in der aktuellen Fassung sehen konnten:

Ich habe [Avatar 3] ein paar ausgewählten Leuten gezeigt und das Feedback war, dass es definitiv der emotionalste und vielleicht beste der drei bisherigen Filme ist. (...) Die Arbeit der Schauspieler ist außergewöhnlich. Es ist ziemlich herzzerreißend, auf eine gute Art und Weise.

Cameron verrät jedoch nicht, um wen es sich bei den Glücklichen handelt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Personen aus dem Umfeld der Produktion stammen. Sollte das stimmen, sind die Aussagen zwar mit Vorsicht zu genießen, jedoch ist davon auszugehen, dass der Film zumindest deutlich emotionaler sein wird als die beiden Vorgänger.

Keine generative KI: Außerdem bestätigte Cameron erneut, dass trotz des extrem großen Anteils von Computer-Effekten keinerlei generative KI verwendet wurde. Das ist insoweit verwunderlich, da er sich seit 2024 im Vorstand des britischen KI-Unternehmens StabilityAI befindet. Das ist vor allem bekannt für die Text-zu-Bild-KI Stable Diffusion.

Aktuell arbeiten rund 1.000 Menschen an der Fertigstellung von Avatar: Fire and Ash. Der Sci-Fi-Film soll am 17. Dezember 2025 im Kino an den Start gehen. Demnach dürfte es also auch nicht mehr allzu lange dauern, bis wir den ersten Trailer serviert bekommen. Teil 4 und 5 hat Cameron ebenfalls schon grob entworfen und könnte die Messlatte damit erneut anheben.