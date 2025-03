In The Electric State versteckt sich ein Easter Egg, das uns viel über Avengers 5 und 6 verraten könnte

Elizabeth Olsen soll als Wanda Maximoff in den nächsten Avengers-Filmen eine wichtige Rolle spielen. Welche genau, könnte der neueste Film der Russos verraten. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Joe und Anthony Russo kehren schon bald mit Avengers 5 und 6 ins Marvel Cinematic Universe zurück. Jetzt ist mit The Electric State aber gerade erst ihr neuester Film auf Netflix gestartet, bei dem sich Kritiker und Zuschauer nicht so recht einig werden (werft dafür einfach mal einen Blick auf Rotten Tomatoes).

Doch darum soll es hier nicht gehen. Viel eher wurde in dem 320 Millionen(!) US-Dollar teuren Sci-Fi-Film ein Easter Egg entdeckt, das für Doomsday und Secret Wars sehr wichtig werden könnte. Damit sind natürlich die nächsten beiden Avengers-Filme gemeint, in denen Robert Downey Jr. nicht als Superheld Iron Man, sondern Superschurke Dr. Doom auftritt.

Was für ein Marvel-Easter-Egg zeigt The Electric State?

Um was genau es jetzt geht? Wer bei The Electric State ganz genau hinschaut, kann einen Roboter dabei erspähen, der einen Marvel-Comic liest. Das klingt erstmal nur nach einem unaufgeregten Easter Egg. Doch tatsächlich ist interessant, welcher Comic genau gezeigt wird.

Dabei handelt es sich nämlich um Ausgabe 56 der Avengers West Coast -Reihe mit dem Titel Darker Than Scarlet , in dem Wanda Maximoff als Gegenspielerin auftritt. Sie benutzt ihre Kräfte, um ihre Avengers-Kollegen gefangen zu nehmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Erst Jahre später enthüllte Marvel, dass Scarlet Witch dazu von Dr. Doom manipuliert wurde und darauf hoffte, so ihre Kräfte zu klauen. Und das könnte nun für Avengers 5 und 6 relevant werden.

Was hat das mit Avengers 5 und 6 zu tun?

Vorsicht: Ab hier könnte es zu Spoilern zu Avengers 5 und 6 kommen!

2:23 Electric State: Erster Trailer zu Netflix' neuen Sci-Fi-Film hat riesige Roboter und viel Starpower

Autoplay

Beide Filme nehmen sich immerhin den Comic Secret Wars zum Vorbild, in denen Doom die Kräfte von The Beyonder stiehlt, um das Universum nach seiner eigenen Vorstellung zu gestalten. Im Marvel Cinematic Universe dürften hier eher Loki (Tom Hiddleston), Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) und Franklin Richards (der Sohn von Reed Richards und Sue Storm) von Bedeutung sein.

Möglicherweise wird Scarlet Witch in Avengers 5 und 6 als Verbündete von Doctor Doom auftreten, der mit ihrer Hilfe die sogenannte Battle World erschafft, um darüber zu herrschen. Das würde dazu passen, dass Wanda zuletzt als Schurkin auftrat und nach ihrem vermeintlichen Tod definitiv ins MCU zurückkehren soll.

Würde Doom ihr versprechen, an seiner Seite ihre Söhne Billy und Tommy (wie wir sie ihn WandaVision kennengelernt haben) zurückzubekommen, könnte er so Scarlet Witch wahrscheinlich leicht für seine Zwecke korrumpieren.

Dabei handelt es sich natürlich um bloße Spekulation. Es ist jedoch alles andere als unwahrscheinlich, dass die Russos diesen Marvel-Comics ganz bewusst in The Electric State gezeigt haben. Die Brüder verstehen ihre Easter Eggs.

Ob diese Theorie ins Schwarze trifft, erfahren wir natürlich erst, sobald Avengers: Doomsday (am 29. April 2026) und Secret Wars (am 5. Mai 2026) in den Kinos starten. Dieses Jahr folgen auf Captain America: Brave New World erstmal die neuen Marvel-Filme Thunderbolts und Fantastic Four: First Steps.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.