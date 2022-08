Need for Speed 2022: Alle Leaks zu Release, Gameplay & Story auf einen Blick

Lange Zeit war es still um das neue Need for Speed, das Gerüchten zufolge noch dieses Jahr erscheinen soll. Doch in den vergangenen Wochen sind immer mehr neue Details zum neuen Spiel von Criterion Games, die unter anderem für die Burnout-Reihe und diverse NFS-Ableger verantwortlich zeichnen, durchgesickert.

Jetzt ist sogar erstmals ein kurzes Gameplay-Video aufgetaucht - Grund genug, dass wir mal alle aktuellen Gerüchte sammeln und in einem Artikel festhalten.

Alle bisher bekannten Leaks & Gerüchte zu Need For Speed 2022

Release: Wann soll NFS 2022 erscheinen?

Im April 2022 zeigte sich der bekannte Branchen-Insider Jeff Grubb noch zuversichtlich, dass Need For Speed 2022 bereits im November dieses Jahres erscheinen soll:

42 1 Mehr zum Thema Neues Need for Speed soll noch 2022 kommen

Vor wenigen Tagen veröffentlichte er auf Twitter ein Update: Der noch nicht offiziell angekündigte Release soll um einen Monat verschoben worden sein, NFS 2022 somit im Dezember erscheinen.

Gameplay: Was könnt ihr spielerisch von NFS 2022 erwarten?

Auf Reddit hat sich in den vergangenen Wochen der User TopRamanNoodl3s einen Namen mit detaillierten Leaks zum neuen NFS gemacht.

Die wichtigsten Punkte seiner im Subreddit GamingLeaksAndRumours veröffentlichen Beiträge fassen wir hier für euch zusammen:

Das Upgrade-System wurde deutlich vereinfacht und soll nun ähnlich wie bei Forza Horizon funktionieren, wo die Fahrzeuge in verschiedene Klassen (S, A, B etc.) eingeteilt sind.

und soll nun ähnlich wie bei Forza Horizon funktionieren, wo die Fahrzeuge in verschiedene Klassen (S, A, B etc.) eingeteilt sind. Autotreffen : In diesen Lobbys könnt ihr euch mit anderen Spielern treffen, Eins-gegen-Eins-Rennen abhalten und auf die Rennen anderer Spieler wetten.

: In diesen Lobbys könnt ihr euch mit anderen Spielern treffen, Eins-gegen-Eins-Rennen abhalten und auf die Rennen anderer Spieler wetten. Der Modus Speedcross kehrt zurück

Es soll keine Drag-Rennen geben

Ebenso fehlen Drift-Events

Der User AlexKVideos1 teilte auf Imgur einen kurzen Clip, der echtes Gameplay aus einer frühen Version aus dem Jahr 2021 zeigen soll:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Imgur, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Imgur-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Imgur angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Imgur-Inhalt

Besonders auffällig sind hier die Comic-Effekte: Bei einem Sprung sollen eurem Auto offenbar Flügel wachsen, bei einem Unfall erscheint ein kleiner Totenschädel.

Der Branchen-Insider Shaun Weber erklärte in einem Tweet Ende Juni, Anime-Effekte im neuen Need for Speed, wie Rauch oder Wind im Cartoon-Stil, seien lediglich Platzhalter und nicht Teil des finalen Spiels. Unklar ist bislang, ob sich Weber auch auf die Icons im Clip oben bezieht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Erste Details zur Story

Letztlich veröffentlichte TopRamanNoodl3s noch einige kleine Details zu Story und Setting. Hier soll, ähnlich wie schon in Need For Speed Heat, großer Wert auf die Inklusion verschiedener Herkünfte, Geschlechter und Kulturen gelegt werden.

Auch will sein Kontakt bei EA ihm schon das Intro-Video der Kampagne gezeigt haben: Hier soll man einen türlosen BMW zu sehen bekommen, der zu lateinamerikanischer Musik Donuts dreht.

Was erwartet ihr vom neuen Need For Speed? Stimmen euch die Leaks zuversichtlich oder vergeht euch bei den merkwürdigen Comic-Effekten direkt wieder die Lust? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!