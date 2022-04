Um das neue Need for Speed von Criterion wurde es still, als der Entwickler für den Release von Battlefield 2042 abgezogen wurde. Jetzt will ein Branchenkenner wissen, dass der neue Ableger der Rennspielreihe auf einem guten Weg sei, noch 2022 zu erscheinen.

Bei dem Insider handelt es sich um den Spielejournalisten Jeff Grubb, der in der Vergangenheit häufig durch korrekte Vorhersagen auffiel. Dass seine Aussagen diesmal wieder ins Schwarze treffen, ist allerdings nicht garantiert. Es handelt sich nicht um offizielle Informationen. Dennoch geben sie Fans von Need for Speed neue Hoffnung.

Das behauptet der Insider

Jeff Grubb erklärte auf Twitch, dass der Nachfolger von Need for Speed Heat im November 2022 erscheinen soll. Das neue Need for Speed wird von Criterion entwickelt, soviel ist offiziell bekannt. Grubb behauptet weiter, dass es die alte Generation von Konsolen, also Xbox One und PS4, hinter sich lassen soll. Need for Speed soll also ein reiner NextGen-Titel werden.

[Need for Speed] wird noch dieses Jahr erscheinen. Das Spiel sollte im November erscheinen, und ich nehme an, wenn ihr Fans sind, die eine Next-Gen-Konsole gekauft haben, gibt es gute Nachrichten - es ist nur für die Next-Gen-Konsolen. Das Spiel wird nur für die Next-Gen-Konsole entwickelt. Jeff Grubb via Twitch

Von einer PC-Version ist zwar nicht die Rede. Allerdings erschienen vergangene NFS-Spiele stets auch für den PC. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass EA an dieser Strategie rütteln will.

Criterion zeichnet für die beliebten Serieneinträge Most Wanted und Hot Pursuit verantwortlich und hat außerdem die Burnout-Reihe entwickelt. Eingefleischte NFS-Fans hoffen, dass der erfahrene Entwickler der traditionsreichen Marke wieder zu alter Größe verhelfen kann.

Zuletzt entstand bei Criterion das Remaster des jungen Klassikers Need for Speed Hot Pursuit. Im Video oben zeigen wir euch, wie sich die Frischzellenkur spielt und vor allem, wie gut sie aussieht.