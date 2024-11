Netflix Brasilien eskaliert völlig mit Posts zu Arcane - und die Fans lieben es

Arcane ist in Brasilien äußerst beliebt. Bild: Netflix

ISHA JINX ISHA JINX ISHA JINX ISHA JINX ISHA JINX ISHA JINX ISHA JINX ISHA JINX ISHA JINX ISHA JINX ISHA JINX ISHA JINX ISHA JINX

So lautet der offizielle Biographie-Text des brasilianischen Netflix-Accounts bei X (früher Twitter). Falls ihr kurz gedacht habt, vielleicht übertreibt GameStar mit der Formulierung »eskaliert völlig«. Nein, das beschreibt es wirklich ziemlich treffend – fast niemand feiert die LoL-Serie Arcane so sehr wie NetflixBrasil.

Inzwischen sind die emotionalen Ausbrüche unter Arcane-Fans extrem beliebt, auch wenn manche sich etwas Sorgen machen, wie es nach dem anstehenden Serienende mit NetflixBrasil weitergeht. Wir zeigen euch einfach mal ein paar der besten Posts. Obacht, leichte Spoiler zu den ersten sechs Folgen von Staffel 2.

Alles okay bei euch, NetflixBrasil?

Gerade postet der Account besonders viel zu Isha, Jinx’ kleiner Ziehschwester, deren Schicksal nach Jayce' unerwartetem Ausbruch besiegelt scheint. In den Kommentaren antwortet NetflixBrasil auf zahlreiche Posts zum Thema mit diesem Bild von Jayce – entweder wurde da extra eine automatische Antwort eingerichtet oder jemand verbringt wirklich sehr viel Zeit in den Kommentaren. Der Erfinder aus Piltover ist definitiv unten durch.

Die romantische Beziehung zwischen Caitlyn und Vi hat es NetflixBrasil offensichtlich besonders angetan. Regelmäßig kommen augenzwinkernde Posts wie dieser: »Ist das die Art, wie Lesben flirten?«.

NetflixBrasil findet entsprechend auch gar keine Worte mehr nach der (vorübergehenden?) Versöhnung von Vi und Caitlyn. Gut, in den Kommentaren bringt der Account zwischen dem Gestotter immerhin doch noch ein »CaitVi« raus:

NetflixBrasil versteht sich offenbar auch blendend mit dem ebenfalls offiziellen League of Legends Brasil und teilt begeistert deren Posts. Etwa diesen hier, der Viktors Erlöser-Storyline aufgreift und ihn direkt anbetet. Der Text bedeutet etwa »Oh Herr, führe mich zu einer glorreichen Evolution«.

In diesem Short Video hört ihr noch ein paar Anekdoten von NetflixBrasil. YouTuber Sold erklärt, wie viel intensiver sich der Account im Gegensatz zu seinem englischsprachigen Kollegen um die Arcane-Fans kümmert:

Warum ausgerechnet NetflixBrasil? Brasilien ist auf Platz 7 der einwohnerreichsten Länder der Welt, mit über 216 Millionen Bewohnern. Das sind mehr als in Deutschland, Frankreich und Italien zusammen. Es handelt sich also um einen riesigen Markt, auf dem Arcane gerade (wie in vielen anderen Ländern) durchschlagende Erfolge feiert. Schaut euch zum Beispiel dieses Kunstwerk über einer Tankstelle an:

Generell ist NetflixBrasil dafür bekannt, sehr viel emotionaler zu posten und sehr nah am Zeitgeist der Fan-Communities zu sein. Der Account unterstützt sehr häufig ausdrücklich Filme und Serien mit queeren Charakteren – und Arcane mit seinem lesbischen Liebespärchen passt da natürlich auch perfekt hinein.

Natürlich handelt es sich bei der gezeigten Begeisterung von NetflixBrasil auch um eine Werbemaßnahme. Allerdings eine, die verrät, dass da jemand selbst ganz tief in der Arcane-Community drin steckt und genau versteht, was die Fans bewegt.

Am 23. November 2024 erscheinen die finalen drei Folgen von Arcane Staffel 2. Danach ist es mit der Serie definitiv vorbei – aber Riot hat bereits angekündigt, dass es mit neuen Projekten dieser Art weitergehen soll. Darunter auch mit einem animierten Kinofilm vom gleichen Studio wie Arcane! Mehr lest ihr in den Artikeln oben.