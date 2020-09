Früher gab es Probemonate bei Netflix, ab jetzt müsst ihr euch nicht mehr registrieren. Stattdessen startet der Streaming-Dienst ein Gratis-Programm, das ihr ohne Abo nutzen könnt. Euch stehen derzeit drei Filme sowie jeweils die erste Folge von sieben Serien zur Verfügung - alles Netflix-Eigenproduktionen.

Was kann man kostenlos schauen?

Diese Filme könnt ihr aktuell in voller Länge gratis bei Netflix schauen:

Murder Mystery: Eine Komödie mit Adam Sandler, die sich um ein Ehepaar dreht, das bei seiner Europareise in den Mord an einem Milliardär hineingezogen wird.

Eine Komödie mit Adam Sandler, die sich um ein Ehepaar dreht, das bei seiner Europareise in den Mord an einem Milliardär hineingezogen wird. Bird Box - Schließe deine Augen: Endzeit-Thriller mit Sandra Bullock, in dem eine mysteriöse Macht alle Menschen tötet, die ihr mit offenen Augen begegnen.

Endzeit-Thriller mit Sandra Bullock, in dem eine mysteriöse Macht alle Menschen tötet, die ihr mit offenen Augen begegnen. Die zwei Päpste: Ein Film nach wahrer Begebenheit rund um die Freundschaft zwischen Papst Benedict (gespielt von Anthony Hopkins) sowie dem späteren Papst Franziskus.

Diese Serien-Pilotfolgen könnt ihr gratis bei Netflix streamen:

Stranger Things: Erfolgreiche Mystery-Serie um eine Kleinstadt, in der sich unerklärliche Phänomene ereignen.

Erfolgreiche Mystery-Serie um eine Kleinstadt, in der sich unerklärliche Phänomene ereignen. Élite: Spanische Drama-Serie über drei Schüler, die ein Stipendium an einer Eliteschule erhalten, wo sie Schwierigkeiten haben sich einzuleben.

Spanische Drama-Serie über drei Schüler, die ein Stipendium an einer Eliteschule erhalten, wo sie Schwierigkeiten haben sich einzuleben. Boss Baby: Animierte Serie über ein Baby im Maßanzug.

Animierte Serie über ein Baby im Maßanzug. When they see us: Serie nach einem realen Ereignis, bei dem fünf schwarze Jugendliche in den USA eines brutalen Übergriffs beschuldigt wurden.

Serie nach einem realen Ereignis, bei dem fünf schwarze Jugendliche in den USA eines brutalen Übergriffs beschuldigt wurden. Liebe macht blind: Soziales Experiment als Reality-Show, bei dem sich Paare erst sehen können, nachdem sie bereits verlobt sind.

Soziales Experiment als Reality-Show, bei dem sich Paare erst sehen können, nachdem sie bereits verlobt sind. Unser Planet: Naturdokumentation, die in jeder Folge einen anderen malerischen Ort auf der Erde zeigt.

Naturdokumentation, die in jeder Folge einen anderen malerischen Ort auf der Erde zeigt. Grace and Frankie: Sitcom über zwei grundverschiedene ältere Frauen, die ihre Männer füreinander verlassen.

Netflix merkt an, dass sich dieses Angebot in Zukunft ändern könnte. Falls im Moment noch nichts für euch dabei ist, könnte sich also in Zukunft noch ein weiterer Blick lohnen.