Im Jahr 2000 brachte Regisseur und Drehbuchautor Takashi Shimizu den japanischen Horrorfilm und Gruselschocker Ju-on: The Curse in die Kinos, gefolgt von einigen Sequels und einem erfolgreichen US-Remake The Grudge - Der Fluch von Produzent Sam Raimi (Tanz der Teufel). Und während Raimi in den USA bereits an einem Reboot seiner Filmreihe arbeitet, plant der Streaming-Dienst Netflix nun mit einer TV-Serie basierend auf dem japanischen Original.

Grudge Horror-Serie kommt 2020

Die neue Netflix-Serie soll bereits im Laufe des nächsten Jahres 2020 auf dem Streaming-Dienst an den Start gehen. Die Regie übernimmt Sho Miyake (And Your Bird Can Sing). Wie viele Folgen insgesamt geplant sind und ob es mehrere Staffeln geben wird, steht noch aus.

Über die Handlung hat Netflix bislang nur folgende Details preisgegeben: "Das J-Horror-Franchise Ju-On basiert auf Begebenheiten, die sich über einen Zeitraum von vier Jahrzehnten zugetragen haben - doch die Wahrheit ist noch viel erschreckender…"

Erneuter Film-Reboot von Sam Raimi geplant

Die japanische Grudge-Reihe umfasst zahlreiche Filme, Bücher, Manga und Videospiele. Im US-Remake The Grudge - Der Fluch ebenfalls von Regisseur Takashi Shimizu aus dem Jahr 2004 zieht Sarah Michelle Gellar in Tokio in ein Haus ein, auf dem ein schrecklicher Fluch liegt und zahlreiche Todesopfer fordert.

Ju-on gehört neben Ring zu den erfolgreichsten Horror-Franchise Japans. Inzwischen arbeitet Produzent Sam Raimi mit Drehbuchautor Jeff Buhler (Midnight Meat Train) an einem erneuten US-Film-Reboot zu The Grudge, der ebenso nächstes Jahr in die Kinos kommen soll.