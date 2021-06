Neu auf Netflix im Juli 2021: Liste mit allen neuen Filmen und Serien

Sommerloch? Von wegen! Auch abseits der EM und Temperaturen jenseits der 30 Grad überrascht Netflix im Juli mit jeder Menge Highlights bei Serien und Filmen.

Was gibt es im Juli 2021 neues bei Netflix? In unserer Übersicht stellen wir euch alle kommenden Neuerscheinungen des Monats vor. Zu den Highlights im Juli zählen Warcraft: The Beginning, Quentin Tarantinos aktuellster Film, Resident Evil: Infinite Darkness und die Fear Street-Trilogie, die an Stranger Things und Es erinnert. Mit Masters of the Universe: Revelation kehrt außerdem He-Man zurück.

Once Upon a Time ... in Hollywood: Der letzte Film von Quentin Tarantino kam vor zwei Jahren in die Kinos und erscheint im Juli 2021 bei Netflix. Tarantino konnte für den Film zahlreiche Hollywood-Stars mit ins Boot holen. In dem Film brillieren Brad Pitt und Leonardo DiCaprio als ikonisches Duo. Der Film spielt im Los Angeles von 1969 - eine Zeit des Umbruches. Euch erwarten jede Menge Popkultur-Referenzen und ein großes Ensemble an Hollywood-Stars.

Masters of the Universe: Revelation: Nach 40 Jahren kehrt He-Man zurück. Die Macht von Grayskull wird erneut heraufbeschworen. Verantwortlicher Regisseur ist Kevin Smith, der eine direkte Fortsetzung der Kultserie aus dem Jahr 1983 erschaffen hat. Das Reich Eternia wurde zerschlagen und nur He-Man, Teela und Co. können es gemeinschaftlich schaffen, das verschwundene Schwert der Macht zu finden.

Fear Street: Die dreiteilige Filmreihe basiert auf der Buchreihe von R.L. Stine und wird im Juli 2021 auf Netflix ausgestrahlt. Im ersten Teil »Fear Street: 1994« entdeckt eine Gruppe Teenager in Shadyside, dass eine Reihe von schrecklichen Ereignissen in Zusammenhang steht. Bereits am 1. Juli erscheint der erste Teil der Trilogie. Teil zwei und drei erscheinen am 9. und 16. Juli.

Alle neuen Filme auf Netflix im Juli 2021

Ab 1. Juli

7. Juli

Major Grom: Der Pestdoktor (Zum ersten Mal hat Igor Schwierigkeiten bei der Untersuchung, deren Ergebnis das Schicksal der ganzen Stadt bestimmen kann.)

Fellini - Ich bin ein Clown (Dokumentarfilm über den amerikanischen Produzenten Peter Goldfarb.)

The Little Love of Mine

8. Juli

The Choice - bis zum letzten Tag (Romanze, Drama mit Benjamin Walker und Teresa Palmer.)

9. Juli

Fear Street: 1978 - Teil 2

The Water Man (Drama, Fantasy, bei der eine mystische Figur gesucht wird, die das Geheimnis der Unsterblichkeit besitzt.)

12. Juli

Die Farbe des Horizonts (Drama, Romanze, Abenteuer über Tami, die nach Tahiti reist, um dort ein Abenteuer zu erleben)

13. Juli

14. Juli

A Classic Horror Story (Horror-Film über fünf Menschen, die sich eigentlich nicht kennen, aber ein gemeinsames Ziel haben.)

Leitfaden für die perfekte Familie (Familien-Komödie über die Schwierigkeiten und Komplexität der Kindererziehung in einer Ultra-Leistungsgesellschaft.)

15. Juli

Homefront (Action-Thriller mit Jason Statham, der als ehemaliger Agent der DEA aufs Land zieht und dort von seiner Vergangenheit eingeholt wird.)

16. Juli

Fear Street: 1666 - Teil 3

19. Juli

Overcomer (Drama, bei der durch eine Fabrikschließung hunderte von Familien eine Kleinstadt in den USA verlassen, um woanders neue Arbeit zu finden.)

21. Juli

Trolljäger: Das Erwachen der Titanen (Animationsfilm mit den Helden der Trollhunters-Serie. Sie kämpfen erneut gegen die böse arkane Ordnung.)

23. Juli

Blood Red Sky (Horror-, Action-Thriller an Bord eines Flugzeugs, das von Terroristen übernommen wurde. An Bord befindet sich aber eine Vampirin, die ihre Kräfte entfesselt.)

Alle neuen Serien bei Netflix im Juli 2021

1. Juli

Sword Art Online, Staffel 3 (Live-Action-Serienadaption der gleichnamigen Manga- und Anime-Reihe.)

Pokémon Reisen: Die Serie, Teil 1

New Amsterdam, Staffel 1

Rascal does Not Dream of Bunny Girl Senpai, Staffel 1 (Anime, Highschool-Schüler Sakuta lernt eines Tages ein Mädchen im Hasenkostüm kennen, das nur er sehen kann.)

Steins;Gate 0, Staffel 1 (Anime, Student Okabe Rintarou hat mit seinen Laborpartnern ein Mikrowellengerät entwickelt, mit dem man Nachrichten in die Vergangenheit senden kann.)

Young Royals, Staffel 1 (Schwedisches Teen-Drama über einen jungen Prinzen)

Generation 56k, Staffel 1 (romantische Komödie aus Italien)

2. Juli

Sterbliche (Mortel), Staffel 2 (Eine Gruppe französischer Teenager ist durch eine übernatürliche Kraft miteinander verbunden.)

6. Juli

I Think You Should Leave, Staffel 2

7. Juli

Im Sumpf, Staffel 2

Guerra de Vecinos, Staffel 1 (mexikanische Komödie)

8. Juli

Elize Matsunaga: Es war einmal ein Mord, Miniserie

Resident Evil: Infinite Darkness, Staffel 1 (Serie über Leon Kennedy und Claire Redfield)

9. Juli

Virgin River, Staffel 3

Biohackers, Staffel 2 (Deutsche Netflix-Serie von Christian Ditter)

Atypical, Finale Staffel 4 (Sam hat autistische Züge und beschließt seine Jugend genauso genießen wie seine Schwester Casey.)

Close Enough, Staffel 1 (Animation, Komödie über einen aufstrebenden Videospielentwickler)

Die Köchin von Castamar, Staffel 1

How to Become a Tyrant, Staffel 1 (Doku-Serie die erklärt, welche Voraussetzung nötig sind, um ein Diktator zu werden. Erzählt von Peter Dinklage.)

13. Juli

Ridley Jones, Staffel 1 (Animationsserie für Kinder)

The Good Doctor, Alle Staffeln (Der junge Dr. Shaun Murphy leidet an Autismus und hat eine seltene Inselbegabung.)

14. Juli

Unglaubliche Diebstähle, Staffel 1 (Gerichts-Dokumentation)

15. Juli

Noch nie in meinem Leben ..., Staffel 2

16. Juli

Johnny Test (Revival der Cartoon Network-Serie)

20. Juli

The Blacklist, Staffel 8 (Krimi-Serie mit James Spader)

23. Juli

29. Juli

Transformers: War for Cybertron Triology, Finale Staffel 3

30. Juli

Centaurworld, Staffel 1 (Animationsserie)

Outer Banks, Staffel 2 (Drama über eine Gruppe Teenager in North Carolina)

Outer Banks, Staffel 2 (Drama über eine Gruppe Teenager in North Carolina)