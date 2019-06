Netflix kündigt für die US-Serie Lucifer eine 5. und finale Staffel an

Nachdem der Streaming-Dienst Netflix 2018 die vom US-Sender Fox abgesetzte Fantasy-Serie Lucifer gerettet hat und seit Kurzem die eigenproduzierte 4. Staffel zeigt, gibt es nun noch mehr gute Nachrichten für die Fans des Teufels. Denn inzwischen steht fest, dass Netflix auch noch eine 5. Staffel produziert, doch danach ist (schon wieder und diesmal wohl endgültig) Schluss.

In einer offiziellen Bestätigung für eine 5. und letzte Staffel zeigt sich die Besetzung, allen voran Tom Ellis als Titelheld und Lesley-Ann Brandt als Mazikeen, begeistert von der Verlängerung. Gleichzeitig bedanken sie sich noch einmal bei den vielen Fans und Zuschauern für ihre Unterstützung, denn die Serie wäre ohne eine Fan-Petition wohl nicht verlängert worden. Nun soll die Serie Lucifer zu ihrem wohlverdienten Abschluss kommen. Starten wird die 5. Staffel allerdings frühestens nächstes Jahr, also 2020.

thanks to the lucifans, #lucifer's story will come to an end the way it should: the fifth and final season is coming to @netflix. pic.twitter.com/EvknS5AVHK