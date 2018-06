Nach der Science-Fiction-Serie The Expanse und der Comedy-Serie Brooklyn Nine-Nine wurde nun eine weitere Serie gerettet, die eigentlich schon abgesetzt wurde: Der US-Sender Fox hatte vor einigen Wochen das Aus für seine Serie Lucifer bekannt gegeben. Ähnlich wie schon bei The Expanse gab es bei den vielen Fans einen massiven Aufschrei im Internet mit einem Rettungsversuch in Form einer Online-Petition.

Serien 2018/2019: Was kommt, was bleibt und was muss gehen

Lucifer: Netflix kündigt 4. Staffel an

Und als es schon fast so aussah, als ob sich die Fans mit dem Schicksal abgeben mussten, eilt Hilfe heran: Netflix übernimmt die geschasste Serie in sein Programm auf und kündigt eine vierte Staffel an. Viel mehr ist dazu noch nicht bekannt. Weder steht ein Release-Termin fest, noch wie viele Folgen die neue Staffel beinhalten soll.

Die Fantasy-Serie Lucifer von Produzent Jerry Bruckheimer basiert auf den Comics von Mike Carey, während die Figur selbst von Neil Gaiman (American Gods) stammt. Die Serie ging im Jahr 2016 auf dem US-Sender Fox an den Start und umfasst bisher 3 Staffel mit 55 Folgen. Hierzulande ist die Serie über Amazon Prime abrufbar.

Lucifer-Star bedankt sich bei den vielen Fans

Über die freudige Botschaft zeigt sich vor allem Hauptdarsteller der Serie, Tom Ellis, begeistert und bedankt sich im Internet bei den vielen Fans der Serie für ihren massiven Einsatz.

Zu den prominenten Unterstützern gehört auch Star-Trek-Veteran William Shatner, besser bekannt als Captain James T. Kirk der Enterprise, und natürlich Autor Neil Gailman als Schöpfer der Figur.

Congratulations to Lucifer — William Shatner (@WilliamShatner) June 16, 2018