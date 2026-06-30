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Eine neue Netflix-Miniserie erobert gerade die Netflix-Charts in 75 Ländern: Mit dabei ist ein Star des erfolgreichsten Films aller Zeiten

Die neue Crime-Serie I Will Find You (deutsch: Nur für dein Leben) begeistert gerade Streaming-Fans und ein Avatar-Star spielt die Hauptrolle.

Profilbild von Franziska Hammerschmidt

Franziska Hammerschmidt
30.06.2026 | 11:50 Uhr

Sam Worthington ist gerade nicht als Navi in Pandora unterwegs, sondern sucht seinen eigentlich ermordeten Sohn. Bildquelle: Netflix Sam Worthington ist gerade nicht als Na'vi in Pandora unterwegs, sondern sucht seinen eigentlich ermordeten Sohn. Bildquelle: Netflix

Mittlerweile kommen viele Serien nicht einmal mehr über eine Staffel hinaus. Für Fans ist das natürlich enttäuschend. Gut, dass es dafür mittlerweile eine sichere Lösung gibt: Miniserien. Die sind in sich geschlossen und es gibt keine böse Überraschung, wenn ein Cliffhanger nicht mehr in einer weiteren Staffel aufgeklärt wird. 

Zu ihnen gehört auch I Will Find You (deutsch: Nur für dein Leben) mit Avatar-Star Sam Worthington, der mit seiner Rolle in Aufbruch nach Pandora seinen internationalen Durchbruch feierte. Seit 16 Jahren ist der erste Avatar-Teil schon der erfolgreichste Film aller Zeiten.

Mit nur acht Folgen ist die Miniserie aktuell auf Platz 1 der Netflix-Charts in 75 Ländern (via Flix Patrol). Dabei ist die Miniserie erst am 18. Juni 2026 erschienen.

Worum geht’s in I Will Find You?

Video starten 1:39 Nur für dein Leben: Die neue Miniserie ist bereits die 13. Netflix-Verfilmung eines Romans von Bestsellerautor Harlan Coben

David Burroughs (Sam Worthington) sitzt  für den angeblichen Mord an seinem eigenen kleinen Sohn Matthew (Jasper Rain) eine lebenslange Haftstrafe ab. Fünf Jahre später zeigt ihm seine Schwägerin ein Bild, auf dem im Hintergrund ein Junge zu sehen ist, der genauso aussieht wie Matthew. In dem Glauben, dass sein Sprössling noch lebt, bricht David aus dem Gefängnis aus. Er will unbedingt die Wahrheit aufdecken und gerät dabei in eine mächtige Verschwörung, die sein Leben in Gefahr bringt.

I Will Find You umfasst acht Folgen, die eine Länge von 37 bis 47 Minuten haben. Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Roman von Bestsellerautor Harlan Coben. 

In der Filmdatenbank IMDb landet die Miniserie bei 7,2 von 10 Sternen. Auf Rotten Tomatoes sind die Kritiker-Reviews zu 61 Prozent positiv, während Fans aktuell  zu 63 Prozent überzeugt sind.

Ein riesiges Serien-Universum 

Es ist übrigens bei Weitem nicht das erste Buch, das Netflix von Coben in eine TV-Adaption verwandelt hat. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es stolze 13 Serien aus dem Krimi- und Thriller-Universum des amerikanischen Autors auf dem Streaming-Dienst zu sehen.

Hier einmal die Liste:

  • Safe (2018)
  • Ich schweige für dich (2020)
  • Das Grab im Wald (2020)
  • Wer einmal lügt (2021)
  • Kein Frieden den Toten (2021)
  • Kein Lebenszeichen (2021)
  • Sie sehen dich (2022)
  • In ewiger Schuld (2024)
  • Ich vermisse dich (2025)
  • Kein böser Traum (2025)
  • In seinen Händen (2025)
  • Such mich nicht (2026)
  • Nur für dein Leben (2026)

Die Miniserien haben jeweils sechs bis acht Folgen. Also die perfekte Beschäftigung für ein oder zwei entspannte Abende vor der Flimmerkiste.

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Jetzt wisst ihr, was ihr erst einmal alles nachholen könnt, wenn euch das Universum von Harlan Coben bisher so gar nicht bekannt war. Falls ihr lieber andere Miniserien schauen möchtet, hat unsere Redakteurin Miffy noch mehr Empfehlungen für euch. Miffy ist es nämlich auch langsam satt, dass sie von plötzlichen Absetzungen ihrer aktuellen Lieblings-Shows überrascht wird.

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