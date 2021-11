Neu auf Netflix im November 2021: Alle neuen Serien und Filme

Jeden Monat starten auf Netflix neue Filme, Serien, Dokus und Shows. Auch der November 2021 fährt wieder mit frischem Futter für Freunde von bewegten Bildern auf. Und da viele GameStar-Leser auch gerne gucken, zeigen wir euch hier, was Abonnenten des Streamingdienstes an Neuerungen erwartet.

Unter anderem setzt Netflix ab dem 5. November das hauseigene Serien-Spinoff Narcos: Mexico fort. Die koreanische Promi-Show New World gewährt ab 20. November einen Blick auf eine ganz andere Welt. Außerdem spannend für Otakus oder solche, die es werden wollen: Die Umsetzung des Kult-Anime Cowboy Bebop als Live-Action-Film ab 19. November.

Das ist natürlich nur eine Auswahl, denn das Angebot fällt wie üblich riesig aus. Nachfolgend führen wir die Neuerungen im Netflix-Programm im November 2021 auf, übersichtlich nach Sparten sortiert und mit Start-Terminen versehen (danke, Serienjunkies.com).

Ihr nutzt gar kein Netflix? Wir listen ebenfalls auf, was es im November 2021 bei Disney Plus an neuen Inhalten zu sehen gibt. Gleiches gilt für Prime Video:

Neu auf Netflix im November 2021

Original -Serien

Narcos: Mexico Staffel 3 - ab 5. November

Members Only - ab 5. November

„Der unwahrscheinliche Mörder“ - ab 5. November

Big Mouth - Staffel 5 ab 5. November

„Gloria“ - ab 5. November

Arcane - ab 6. November

Gentefied - Staffel 2 ab 10. November

„Christmas Flow“ - ab 17. November

„An der perforierten Linie abreißen“ - ab 17. November

„La reina del flow“ - Staffel 2 ab 17. November

Cowboy Bebop (2021) - ab 19. November

„Reflection of You“ - ab 19. November

„Hellbound“ - ab 19. November

Masters of the Universe: Revelation - Teil 2 ab 23. November

True Story - ab 24. November

F Is for Family - Staffel 5 ab 25. November

„Light the Night“ - ab 26. November

„Elfen“ - ab 28. November

„Decoupled“ - bald

Original -Filme

„Die Familie Claus“ - ab 1. November

„The Harder They Fall“ - ab 3. November

„Meenakshi Sundareshwar“ - ab 5. November

„Love Hard“ - ab 5. November - ab 5. November

„Wir konnten nicht erwachsen werden“ - ab 5. November

„Yara“ - ab 5. November

„Zero to Hero“ - ab 5. November

„Father Christmas Is Back“ - ab 6. November

„Swap Shop“ - ab 9. November

„Seitenwechsel“ - ab 10. November

„7 Gefangene“ - ab 11. November

„Red Notice“ - ab 12. November

„Prinzessinnentausch 3: Auf der Jagd nach dem Stern“ - ab 18. November

„tick, tick...BOOM!“ - ab 19. November

„Blown Away: Christmas“ - ab 19. November

„Love Me Instead“ - ab 19. November

„Der Knall“ - ab 19. November

„New World“ - ab 20. November

„Outlaws“ - ab 22. November

„Bruised“ - ab 24. November

„School of Chocolate“ - ab 26. November

„Green Snake“ - ab 26. November

„A Castle For Christmas“ - ab 26. November

„The Summit of the Gods“ - ab 30. November

„More the Merrier“ - ab 30. November

„Happiness Ever After“ - bald

Dokus, Shows & Specials

„Camp Confidential: Die geheimen Nazis der USA“ - ab 2. November

„Catching Killers“ - ab 4. November

„Ein Polizei-Film“ - ab 5. November

„Your Life Is a Joke“ - ab 9. November

„Das Tier“ - ab 10. November

„Liebe lügt nicht“ - ab 11. November

„Tiger King 2“ - ab 17. November

„Nach Hause“ - ab 18. November

„Carlos Ballarta: False Prophet“ - ab 18. November

„Explained: Unser Kopf“ - Staffel 2 ab 19. November

„Begründeter Zweifel: Die Geschichte zweier Entführungen“ - ab 23. November

„Selling Sunset“ - Staffel 4 ab 24. November

„Dig Deeper: Das Verschwinden von Birgit Meier“ - ab 26. November

„14 Gipfel: Nichts ist unmöglich“ - ab 29. November

Kinder & Familie

„Ridley Jones“ - Staffel 2 ab 2. November

„Johnny Test und die Suche nach dem ultimativen Fleischbällchen“ - 16. November

„StoryBots: Laugh, Learn, Sing“ - 16. November

„Hunde im All“ - ab 18. November

„Die Flummel“ - ab 19. November

„Waffels und Mochis Festtagsschmaus“ - ab 23. November

„Rote Robin“- ab 24. November

„Charlies Formen und Farben: Klassische Märchen mal anders“ - ab 30. November

„Charlies Formen und Farben: Schneegeschichten“ - ab 30. November

„Charlies Formen und Farben: Das verschwundene Valentinsmusical“ - ab 30. November

Anime

„Super Crooks“ - ab 25. November

Lizenztitel (Auswahl)

„A Coffee in Berlin“ - ab 1. November

Wallander - Series 4 ab 1. November

„The Witches“ - ab 7. November

„Perfect Stranger“ - ab 8. November

„Jumanji: The Next Level“ - ab 9. November

S.W.A.T. - Staffel 3 - ab 15. November

„The Purge: Election Year“ - ab 16. November

