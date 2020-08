Was gibt es ab September 2020 auf Netflix zu sehen? Nachdem Disney Plus den ersten Zug gemacht hat, klären wir euch in unserer Übersicht darüber auf, welche Filme und TV-Serien den kommenden Monat auf dem Streaming-Dienst landen.

Neue Film- & Serien-Highlights im September 2020

Logan Lucky: Wer auf durchgeklügelte Heist-Filme steht, dem dürfte Steven Soderbergh bereits ein Begriff sein. Zu den bekanntesten Leinwand-Abenteuern zählen neben Magic Mike beispielsweise die Oceans-Filme mit George Clooney und Brad Pitt.

Bei Logan Lucky treten in deren Fußstapfen nun Channing Tatum, Adam Driver und Daniel Craig. Und anstelle eines Casinos in Las Vegas wird ein NASCAR-Rennstadion in North Carolina ausgeraubt. Logan Lucky könnte man also guten Gewissens als Hinterwäldler-Heist-Film bezeichnen - mit seinem ganz eigenen Charme.

Captain Phillips: Paul Greengrass' Thriller mit Tom Hanks in der Hauptrolle basiert auf dem realen Piratenangriff auf die Maersk Alabama vor der Küste Somalias. Dabei wird der titelgebende Kapitän des Containerschiff von Tom Hanks verkörpert, die Rolle des Piratenanführers übernimmt Barkhad Abdi.

Von Kritikern und Zuschauern wurde Captain Phillips für seine realistisch anmutende Darstellung des realen Vorfalls aus dem Jahr 2009. Der Darsteller Barkhad Abdi wurde sogar für seine erste Rolle als Schauspieler mit dem BAFTA-Award ausgezeichnet.

Alle neuen Filme auf Netflix im September 2020

Ab 1. September

Logan Lucky (Hinterwäldler-Oceans-Eleven mit Daniel Craig)

Captain Phillips (Thriller-Drama mit Tom Hanks)

Ab 2. September

Link zum YouTube-Inhalt

Ab 4. September

Ab 16. September

The Devil All The Time (Nachkriegs-Drama mit Tom Holland und Robert Pattinson)

Ab 25. September

Rohwedder - Einigkeit und Mord und Freiheit (Dokumentation über den Mord am Treuhand-Chef Detlev Rohwedder von 1991)

Ab 29. September

Lommbock (Fortsetzung zur Kult-Kifferkomödie mit Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz)

Alle neuen Serien auf Netflix im September 2020

Ab 3. September

Der junge Wallander (Serien-Umsetzung eines Kriminalromans)

Link zum YouTube-Inhalt

Ab 4. September

Away (Sci-Fi-Drama mit Hilary Swank)

Ab 10. September

Julie and the Phantoms (Familien-Comedy um eine aufstrebende Band)

Ab 17. September

Das letzte Wort (Deutsche TV-Serie mit Anke Engelke)

Ab 18. September