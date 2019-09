Die Comicverfilmung The Umbrella Academy zählt zu den erfolgreichen Serien-Neustarts des Jahres und so stand für Netflix schnell fest: Es wird eine 2. Staffel geben. Langsam, aber sicher nimmt die Produktion immer mehr Gestalt an.



Fans dürfen sich nicht nur auf ein Wiedersehen mit der Superhelden-Familie freuen: Luther (Tom Hooper), Diego (David Castañeda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan), Nummer 5 (Aidan Gallagher) und Vanya (Ellen Page). Darüber hinaus ergänzen gleich drei neue Charaktere die Gang, die selbst den Kennern der Comics von Gerard Way neu sein dürften:

Lila, gespielt von Ritu Arya (Humans), wird als unberechenbare Anpassungskünstlerin beschrieben, die boshaft, sarkastisch und einen recht schrägen Sinn für Humor besitzt.

.@ritu_Arya_ is Lila.

?? A chameleon who can be as brilliant or as clinically insane as the situation requires.

?? Unpredictable, mischievous, sarcastic

?? Twisted sense of humor pic.twitter.com/HFJIWxb6Nb — Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) September 10, 2019

Raymond, dargestellt von Yusuf Gatewood (Good Omens), ist ein intelligenter und selbstbewusster Ehemann, der als geborener Anführer beschrieben wird.

.@YusufGatewood is Raymond

?? Born leader and devoted husband.

?? Has the smarts, gravitas, and confidence to never have to prove it to anyone.

?? Has the innate ability to disarm you with a look. pic.twitter.com/zVPgj5DF3l — Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) September 10, 2019

Sissy, gespielt von Marin Ireland (Y: The Last Man), wiederum ist eine furchtlose texanische Mutter, die aus den falschen Gründen viel zu jung geheiratet hat und nun das Leben auskosten möchte.

.@MarinIreland is Sissy

?? Fearless, no-nonsense Texas mom.

?? Married young for all the wrong reasons.

?? Eager to rediscover what life and love has to offer. pic.twitter.com/e2ycutWiej — Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) September 10, 2019

Umbrella Academy geht 2020 mit Staffel 2 weiter

Wie sich die Story in Staffel 2 der Umbrella Academy entwickeln wird, ist noch völlig unklar. Das liegt vor allem daran, dass Staffel 1 bereits die beiden abgeschlossenen Comic-Ausgaben Apocalypse Suite sowie Dallas komplett adaptiert hat. Ausgabe #3 Hotel Oblivion des Autors und My-Chemical-Romance-Sängers Gerard Way wurde erst im Juni 2019 beendet.

Einzig der Showrunner Steve Blackman wurde über die künftigen Abenteuer der Umbrella Academy in Kenntnis gesetzt. Ob die drei neuen Charaktere auch in den kommenden Comic-Ausgaben erscheinen, wird sich zeigen.

Ein Release für die 2. Staffel von The Umbrella Academy ist für Frühjahr oder Sommer 2020 geplant. Für einen genauen Termin ist es aber noch zu früh.