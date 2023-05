Netflix pumpte rekordverdächtige Summe in Superhelden-Serie, stellt sie direkt wieder ein

Die Superhelden-Serie Jupiter's Legacy hat Netflix zwar super viel gekostet, war am Ende aber doch ein Super-Flop.

Marvel ist seit Jahren der Superhelden-König, egal ob im Film- oder Serien-Bereich. Während Amazon Prime mit The Boys und Invincible mit einer düsteren Superhelden-Variante auf dem Trend mitziehen, steht Netflix bis auf The Umbrella Academy gerade leer da. Mit Jupiter’s Legacy sollte sich das schon 2021 ändern, das verlief aber überhaupt nicht wie geplant.

Knapp 200 Millionen Dollar wurden für die erste Staffel ausgegeben – das ist in etwa so viel, wie HBO für das Game of Thrones-Spin-Off House of the Dragon auf den Tisch legte. Gerade mal ein Monat nach der Erscheinung von Staffel 1 hat es aber gedauert, bis Netflix Jupiter’s Legacy eingestellt wurde.

Jupiter’s Legacy? Noch nie gehört ...

Auch wenn das nun knapp zwei Jahre vorüber ist, wird nun wieder vermehrt in den sozialen Netzwerken darüber diskutiert – viele haben nämlich noch nie von dieser Großproduktion überhaupt gehört. Séamus Malekafzali schreibt auf Twitter beispielsweise: Wie konnten 200 Millionen Dollar für etwas ausgegeben werden, von dem ich noch nie ein einziges Bild gesehen habe?

Auch David Yung zeigt sich auf Twitter schockiert: Mir war nicht bewusst, dass Jupiter’s Legacy existiert. 200 Millionen Dollar!? Wo ist das Geld hin!?

Worum geht’s in der Serie?

Jupiter’s Legacy basiert auf der gleichnamigen Comic-Reihe von Autoren-Ikone Mark Millar, der auch schon für Marvel unter anderem an Civil War arbeitete. Die Story dreht sich um eine Gruppe Superhelden und –heldinnen (wer hätte es gedacht), die während der Weltwirtschaftskrise ihre Kräfte erlangen. Die Story wird in zwei Zeitsträngen erzählt - in den 1930er Jahren und zur heutigen Zeit.

Das ungewöhnliche Setting konnte aber offenbar nicht überzeugen - nach einigen Twitter-Usern war aber auch das schwache Marketing schuld, da wohl nur wenige überhaupt Wind von der Serie bekamen.

Habt ihr schon von Jupiter’s Legacy gehört oder ist euch die Serie auch völlig neu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!