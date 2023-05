Netflix im Mai 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Arnie ist Back und zwar auf Netflix. Quelle des Originalbildes: Netflix

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Netflix. Was für neue Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen auf euch warten, das erfahrt ihr in diesem Artikel.

Highlight im Mai 2023: Fubar

Mit der Serie Fubar erscheint am 25. Mai eine hochkarätige Spionagekomödie mit Actionstar und Pumper-Legende Arnold Schwarzenegger. Neben dem Terminator höchstpersönlich ist außerdem Monica Barbaro (Chicago Justice, Top Gun: Maverick) mit an Bord.

Worum geht's? Luke (Schwarzenegger) und Emma (Barbaro) sind Vater und Tochter. Durch einen Zufall finden sie heraus, dass sie beide geheim für die CIA arbeiten. Trotz einiger persönlicher Streitigkeiten tun sie sich von dort an zusammen und kümmern sich um Lukes letzten Auftrag vor seinem Ruhestand.

In Fubar hat Arnie tatsächlich seine erste Hauptrolle in einer Serie erhalten. Wer die Actionkomödie True Lies mochte, wird mit dieser Serie voraussichtlich seinen Spaß haben.

Neue Filme bei Netflix im Mai 2023

1. Mai

Bill & Ted retten das Universum

Together Together“

9. Mai

Hannah Gadsby: Something Special

10. Mai

Die Känguru-Chroniken

11. Mai

Royalteen: Prinzessin Margrethe

12. Mai

The Mother

14. Mai

The Unholy

15. Mai

A Quiet Place

Sniper Reloaded

16. Mai

Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me

17. Mai

Faithfully Yours

Fanfic

19. Mai

Kathal – A Jackfruit Mystery

21. Mai

Escape Room 2: No Way Out

23. Mai

Victim/Suspect

Wanda Sykes: I’m An Entertainer

24. Mai

Hammerharte Jungs

Muttertag

26. Mai

Blood & Gold

Tin & Tina

31. Mai

Mixed by Erry

Neue Serien bei Netflix im Mai 2023

1. Mai

When the Weather is Fine

2. Mai

Höllgrund

Love Village

Der Schneider

3. Mai

Jewish Matchmaking

4. Mai

Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte

Sanctuary

5. Mai

Eine perfekte Mutter

10. Mai

Queen Cleopatra

Dance Brothers

Missing: Dead or Alive?

11. Mai

Ultraman - Staffel 3

12. Mai

Queer Eye - Staffel 7

Mulligan

Black Knight

17. Mai

Doctor Cha

Rhythm + Flow: Nouvelle École - Staffel 2

McGregor Forever

Arbeit: Was wir den ganzen Tag machen

18. Mai

XO, Kitty

Yakitori: Soldiers of Misfortune

19. Mai

Stumm

Selling Sunset - Staffel 6

Young, Famous & African - Staffel 2

20. Mai

The Good Bad Mother

23. Mai

Merpeople

24. Mai

The Ultimatum: Queer Love - Teil 1

25. Mai

Fubar

26. Mai

Rabo de Peixe

Barbecue Showdown - Staffel 2

30. Mai

I Think You Should Leave with Tim Robinson - Staffel 3

31. Mai

The Ultimatum: Queer Love - Teil 2

Natürlich bekommt im Mai nicht nur Netflix Film- und Seriennachschub. In den oben verlinkten Artikeln erfahrt ihr, was es neues auf Amazon Prime Video und Disney Plus gibt.

Auf welchen neuen Film oder welche neue Serie freut ihr euch im Mai 2023 am meisten? Welche ist eure liebste Netflix-Serie aller Zeiten? Schreibt's in die Kommentare!