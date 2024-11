Stranger Things: Staffel 5 startet 2025 - jetzt gibt's erste Bilder und Story-Häppchen zum großen Finale

Fans dürfen sich freuen: Stranger Things Staffel 5 kommt 2025! Bildquelle: Netflix

Eine der größten Netflix-Serien der letzten Jahre steht kurz vor ihrem abschließenden Höhepunkt. Über vier Staffeln hinweg begeisterte die Geschichte rund um Elf, Mike und Co. ihre Zuschauer.

Aktuell befindet sich die fünfte Staffel in der Produktion und Netflix liefert uns jetzt Informationen zur Veröffentlichung, erste Fotos und sogar die Episodentitel der insgesamt acht Folgen.

Stranger Things Staffel 5: Release und Episodentitel

Die fünfte Season der Mystery-Show soll 2025 auf dem Streaming-Anbieter erscheinen, das gab Netflix am offiziellen Stranger-Things-Tag (6. November 2024) bekannt. Das Datum ist eine Anspielung auf das Verschwinden von Will Byers (Noah Schnapp) in der Serie.

Ein genauer Termin für die Ausstrahlung steht aktuell jedoch nicht fest. Im März 2024 gab Elf-Schauspielerin Millie Bobbie Brown an, dass sie noch ganze neun Monate Dreharbeiten vor sich hat (via The Jonathan Ross Show). Somit können wir wohl nicht vor Mitte 2025 mit der neuen Season rechnen.

2:09 Falls ihr eure Erinnerungen noch einmal ein bisschen auffrischen möchtet: Hier ist der Trailer zu Staffel 4 von Stranger Things

Ein neuer Teaser zeigt, dass die 5. Staffel von Stranger Things acht Episoden mit folgenden aussagekräftigen Titeln beinhalten wird:

Folge 1: Die Suche

Folge 2: Das Verschwinden von ____

Folge 3: Die Turnbow-Falle

Folge 4: Der Zauberer

Folge 5: Der Stromschlag

Folge 6: Die Flucht von Camazotz

Folge 7: Die Brücke

Folge 8: Zurück in der realen Welt

Darstellerin Maya Hawke (Robin Buckley) gab im Juli 2024 in dem Podcast Podcrushed an, dass jede Episode so lang wie ein Film wird.

Stranger Things Staffel 5: Erste Bilder und ein neues Gesicht

Der offizielle Stranger-Things-Account auf der Plattform X versorgt uns zusätzlich mit einigen Behind-the-Scenes-Bildern. Ein Foto zeigt Dustin (Gaten Matarazzo), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton) und Steve (Joe Keery), die lachend im Auto sitzen.

Schauspielerin Linda Hamilton wird in der finalen Staffel auch ein Teil der Besetzung, das gab Netflix schon im Juni 2023 bekannt (via IGN). Zu Hamiltons bekanntesten Rollen dürfte zweifelsohne die als Sarah Connor im Terminator-Franchise zählen.

Die Sci-Fi-Serie endet zwar nächstes Jahr, aber es sind noch weitere Spin-Offs innerhalb des Stranger-Things-Universums geplant.

Eine Fan-Theorie über das Finale wurde jedoch vorab schon von den Duffer-Brüdern widerlegt. Wenn ihr ganz genau nachlesen wollt, um welche Vermutung es geht, dann schaut doch gerne in dem oben verlinkten Artikel vorbei.