Was könnt ihr ab Oktober 2020 auf Disney+ sehen? Eine ganze Menge! Neben der heiß ersehnten 2. Staffel von The Mandalorian, die allerdings erst am Ende des Monats erscheint, gibt es noch eine Reihe weitere spannende Filme und Serien, auf die ihr euch freuen könnt.

Neue Film- und Serien-Highlights im Oktober 2020

The Mandalorian Staffel 2: Lange müssen wir nicht mehr warten. Die zweite Staffel der beliebten Star-Wars-Serie erscheint am 30. Oktober auf Disney+ und setzt die Geschichte des Kopfgeldjägers Mando fort. Was genau uns erwartet und auf welche Charaktere wir uns freuen können, hat euch Kollege Vali bereits in einem separaten Artikel zusammengefasst:

Wem das noch nicht reicht, der kann sich auch den erst kürzlich erschienenen offiziellen Trailer zur zweiten Staffel von The Mandalorian ansehen, indem die Rückkehr der Jedi bestätigt wurde. Hier seht ihr den Trailer:

Once Upon A Time: Die beliebte Serie um die bekannten Märchenfiguren kehrt nun auch auf Disney+ ein - allerdings nur die Staffeln drei bis sieben, die in einem wöchentlichen Rhythmus nacheinander veröffentlicht werden. Wer die ersten beiden Staffeln schauen möchte, muss leider auf einen anderen Dienst ausweichen.

Es war einmal ein Schneemann: Nachdem Die Eiskönigin in zwei Filmen bereits viele Herzen zum schmelzen bringen konnte, erscheint jetzt die bisher unbekannte Vorgeschichte zu Olaf, dem Schneemann-Freund der Eisprinzessin.

Alle neuen Filme auf Disney+ im Oktober 2020

Ab 25. September

Ab 2. Oktober

Ab 9. Oktober

Amoco Cadiz: Katastrophe des Jahrhunderts (Katastrophendoku)

Fünf Freunde 1-4 (Abenteuerfilme)

Ab 16. Oktober

Ab 23. Oktober

Ab 30. Oktober

Alle neuen TV-Serien auf Disney+ im Oktober 2020

Ab 2. Oktober

Ab 9. Oktober

Ab 16. Oktober

Ab 23. Oktober

Ab 30. Oktober