Was gibt es im April 2021 bei Disney+ zu sehen? Wir sammeln in unserer Übersicht, auf welche neuen Filme und Serien ihr euch im kommenden Monat freuen könnt. Unter anderem landen die Horrorklassiker Alien(s) 1-3 beim Streamingdienst.

Zudem landen einige alte Klassiker aus dem Star-Wars-Universum auf Disney Plus. Außerdem wird die Star-Bibliothek mit reichlich Inhalten speziell für ein erwachsenes Publikum aufgefüllt.

Dafür müssen Star-Wars-Fans stark sein: Clone Wars und der sonstige Krieg-der-Sterne-Content, der auf der D23 für Disney Plus angekündigt wurde, fehlt in der April-Übersicht für Deutschland. Demnach müssen sich deutsche Abonnenten wohl noch eine Weile gedulden, bis die fast vergessene Star-Wars-Serie und mehr auch hierzulande verfügbar ist.

Neue Film- und Serienhighlights im April 2021

Alien 1-3: Der Science-Fiction-Klassiker Alien kommt auf Disney+. Die Oscar-prämierte Filmreihe um Ellen Ripley (Sigourney Weaver) startete 1979 und erzählt von der Bedrohung des legendären Alien - geschaffen von Bildhauer HR Giger. Mit dabei sind die Teile »Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt«, »Aliens - Die Rückkehr« und »Alien 3«.

Mit Aliens: Fireteam wurde kürzlich auch ein Koop-Shooter im Alien-Universum mit einem beeindruckenden Trailer angekündigt. Alle Infos dazu findet ihr in unserem Artikel:

88 9 Mehr zum Thema Koop-Shooter im Alien-Universum angekündigt

The Falcon and the Winter Soldier: Ein weiteres Highlight sind die neuen Folgen der MCU-Serie The Falcon and the Winter Soldier, die nach den Ereignissen von Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame spielt und die beiden namensgebenden Helden in den Mittelpunkt stellt.



In den Rollen von Falcon und Winter Soldier sind erneut Anthony Mackie und Sebastian Stan zu sehen. Jeden Freitag findet die aktuelle Folge ihren Weg in die Bibliothek. Ende April folgt dann noch eine Making-of-Dokumentation zur Serie.

142 8 Mehr zum Thema Alle Infos zu Marvels MCU-Serien auf Disney+

Bob's Burgers: Für Fans von Cartoonserien mit zynischem Humor landen außerdem die ersten 9 Staffeln der Kultserie Bob's Burgers auf Disney+. Die handelt von Burgerladenbesitzer Bob Belcher, seiner Frau Linda und ihren Kindern, die täglich gegen ihren Familienalltag, die Fast-Food-Konkurrenz und das Gesundheitsamt kämpfen.

Link zum YouTube-Inhalt

Alle neuen Filme auf Disney+ im April 2021

Ab 2. April

The 80s Greatest (National Geographic)

9/11 Rescue Cops (National Geographic)

Alien (Star)

Aliens (Star)

Alien 3 (Star)

Abraham Lincoln Vampirjäger (Star)

The Newton Boys (Star)

Überall, nur nicht hier (Star)

Link zum YouTube-Inhalt

Ab 9. April

Der Hundeflüsterer: Die Story (National Geographic)

Junior's freier Tag (Star)

Mr. Bill (Star)

Voll auf die Nüsse (Star)

Vater der Braut (Star)

Ein Geschenk des Himmels - Vater der Braut II (Star)

Wolfsblut 2 - Das Geheimnis des weißen Wolfes (Disney Original)

Ab 16. April

Insel am Ende der Welt (Disney Original)

Bad Girls (Star)

Brokedown Palace (Star)

Mädelstrip (Star)

Summer of Sam (Star)

The Comebacks (Star)

Sea of Shadows (National Geographic)

Ab 23. April

Am grünen Rand der Welt (Star)

Best Laid Plans (Star)

Breaking & Entering - Einbruch & Diebstahl (Star)

Eroberung vom Planet der Affen (Star)

Kein Vater von gestern (Star)

Rückkehr zum Planet der Affen (Star)

(K)ein Vater gesucht (Disney Original)

Ab 30. April

Dangerous Minds - Wilde Gedanken (Star)

Das Morgan Projekt (Star)

French Connection II (Star)

Ein Jahr vogelfrei! (Star)

Groupies Forever (Star)

The Deep End - Trügerische Stille (Star)

Gemeinsam unbesiegbar - Making-of zu The Falcon and the Winter Soldier

Süd Pazifik (Star)

Alle neuen Serien auf Disney+ im April 2021

Ab 2. April

Bob's Burgers - Staffel 1 bis 9 (Star)

Fosse/Verdon - Staffel 1 (Star)

Mysterious Mermaids - Staffel 1 und 2 (Star)

The Falcon and the Winter Soldier - Staffel 1, wöchentlich neue Folge

Higglystadt Helden - Staffel 1-2

Ab 9. April

Criminal Minds - Staffel 1 bis 15 (Star)

Legion - Staffel 1 bis 3

Solar Opposites - Staffel 2, wöchentlich neue Folge (Star)

Ab 16. April

Alias - Die Agentin - Staffel 1 bis 5 (Star)

Seattle Firefighter - Staffel 4, wöchentlich neue Folge (Star)

Big Shot - Staffel 1, wöchentlich neue Folge (Star)

Stimmungen der Erde - Staffel 1 (National Geographic)

Ab 21. April

Grey's Anatomy - Staffel 17, Episode 1

Seattle Firefighter: Die jungen Helden - Staffel 4, Episode 1

Link zum YouTube-Inhalt

Ab 22. April

Die geheimnisvolle Welt der Wale (National Geographic)

Ab 23. April

A Teacher - Staffel 1, wöchentlich neue Folge (Star)

The Story of God with Morgan Freeman - Staffel 1 bis 3 (National Geographic)

Ab 30. April