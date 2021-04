Was gibt es im Mai 2021 bei Disney+ zu sehen? Wir sammeln in unserer Übersicht, auf welche neuen Filme und Serien ihr euch im kommenden Monat freuen könnt. Unter anderem startet Star Wars: The Bad Batch.

Neue Film- und Serienhighlights im Mai 2021

Star Wars: The Bad Batch: Nach langen Warten ist es soweit und die erste Staffel von The Bad Batch erscheint. Die dreht sich um eine Gruppe experimenteller Klone, die wir bereits in The Clone Wars kennenlernten und sich mit den Auswirkungen der Klonkriege herumschlagen. Die Geschichte der neuen Animationsserie von Dave Filoni ist zwischen Episode 3 - Die Rache der Sith und Episode 4 - Eine neue Hoffnung angesiedelt.



Fans können sich übrigens auf eine Rückkehr weiterer bekannter Star-Wars-Charaktere freuen: Fennec Shand aus The Mandalorian und Saw Gerrera aus Rogue One und Captain Rex aus Rebels lassen sich ebenfalls blicken. Einen Überblick über sämtliche neuen Star-Wars-Filme und -TV-Serien bekommt ihr außerdem im verlinkten Artikel.

Alien - Die Wiedergeburt: Nachdem im April 2021 bereits die ersten drei Alienfilme im Angebot landeten, folgt nun Nummer vier, der ganze 200 Jahre nach den Geschehnissen von Alien 3 spielt.

Dabei erwacht Ripley auf einer Raumstation und sieht sich mit der unbequemen Wahrheit konfrontiert, dass die echte Ripley längst tot und sie selbst nur ein Klon ist. Wissenschaftler versuchen nämlich mithilfe ihrer Experimente das titelgebende Alien neu heranzuzüchten - und dass das schief läuft, ist eigentlich absehbar.

Alle neuen Filme auf Disney+ im Mai 2021

Ab 7. Mai

500 Days of Summer (Star)

Das gibt Ärger (Star)

Die Jones - Spione von nebenan (Star)

Downhill (Star)

Ruf der Wildnis (Star)

Let's be Cops - Die Party Bullen (Star)

Verrückt nach Steve (Star)

Ab 14. Mai

Alien - Die Wiedergeburt (Star)

Kleine Lügen auf Bewährung (Star)

Predators (Star)

Prometheus - Dunkle Zeichen (Star)

Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot (Star)

Underwater - Es ist erwacht (Star)

Ab 21. Mai

Die schwarze Witwe (Star)

Gullivers Reisen - Da kommt was Großes auf uns zu (Star)

The New Mutants (Star)

Drugs Inc: Drogen im Visier (National Geographic)

Ab 28. Mai

Disney´s Launchpad

Brubaker (Star)

Die Stunde des Siegers (Star)

Ganz oder gar nicht (Star)

Jojo Rabbit (Star)

Von der Kunst, sich durchzumogeln (Star)

Wasser für die Elefanten (Star)

Alle neuen Serien auf Disney+ im Mai 2021

Ab 4. Mai

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 1, Episode 1

Ab 5. Mai

Grey's Anatomy, Staffel 17, Episode 13 (Star)

Seattle Firefighter - Die jungen Helden - Staffel, Episode 3 (Star)

Ab 7. Mai

Big Shot - Staffel 1, Episode 4

Mighty Ducks: Game Changers - Staffel 1, Episode 7

Star Wars: The Bad Batch, Staffel 1, Episode 2

A Teacher - Staffel 1, Episode 2 (Star)

Baskets - Staffel 4 (Star)

Solar Opposites - Staffel 2, Episode 5 (Star)

Angel - Jäger der Finsternis - Staffel 1 - 5 (Star)

Star - Staffel 1 - 3 (Star)

Bless This Mess - Staffel 1 - 2 (Star)

Ab 12. Mai

Grey's Anatomy, Staffel 17, Episode 4 (Star)

12. Mai: Seattle Firefighter - Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 4 (Star)

Ab 14. Mai

Gilbert und Saddie - Staffel 1 (Disney)

High School Musical Das Musical Die Serie - Staffel 2, Episode 1

+ Big Shot - Staffel 1, Episode 5

Mighty Ducks: Game Changers - Staffel 1, Episode 8

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 1, Episode 3

A Teacher - Staffel 1, Episode 4 (Star)

Solar Opposites - Staffel 2, Episode 6 (Star)

Krieg der Welten - Staffel 1(Star)

New Girl - Staffel 1-7 (Star)

Ab 19. Mai

Grey's Anatomy, Staffel 17, Episode 5 (Star)

Seattle Firefighter - Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 5 (Star)

Ab 21. Mai

Afrikas wilde Wunderwelt - Staffel 1(National Geographic)

Bluey - Staffel 1 (Disney)

Deadly Instincts - Staffel 1 (National Geographic)

To Catch a Smuggler - Staffel 1 (National Geographic)

When Sharks Attack - Staffel 1-6 (National Geographic)

Marvels M.O.D.O.K - Staffel 1, Episode 1

Big Shot - Staffel 1, Episode 6

High School Musical Das Musical Die Serie - Staffel 2, Episode 2

Mighty Ducks: Game Changers - Staffel 1, Episode 9

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 1, Episode 4

Inside Pixar (Pixar) - Neue Folgen

Big Sky - Staffel 1, Episode 10 (Star)

A Teacher - Staffel 1, Episode 5 (Star)

Solar Opposites - Staffel 2, Episode 7 (Star)

Ab 26. Mai

Grey's Anatomy, Staffel 17, Episode 6 (Star)

Seattle Firefighter - Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 6 (Star)

Ab 28. Mai