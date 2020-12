Was gibt's Neues auf Netflix im Dezember 2020? Wir zeigen euch in diesem Artikel, was der Streaming-Dienst für euch nächsten Monat alles parat hat. Neben einer äußerst humorvollen Videospielverfilmung und einem vierfachen Oscar-Gewinner gibt's für einige beliebte Serien endlich die nächste Staffel.

The Shape of Water

The Shape of Water von Kultregisseur Guillermo del Toro (Hellboy, Pacific Rim) ist eine ziemlich außergewöhnliche Liebesgeschichte, die ein wenig an eine Mischung aus E.T. - Der Außerirdische und Die Schöne und das Biest erinnert.

Zu Zeiten des Kalten Krieges arbeitet die stumme Putzfrau Elisa (Sally Hawkins) als Putzfrau in einem geheimen Labor der US-Regierung. Eines Tages wird ein Wassertank in die Anlage gebracht, in der sich ein mysteriöses Amphibienwesen befindet, welches die amerikanische Regierung im Amazonas gefangengenommen hat und als Waffe gegen die Sowjets nutzen will.

Während ihren nächtlichen Reinigungsschichten freundet sich Elisa mit der Kreatur - halb Amphibie, halb Mann - an. Jedoch werden die Gefühle zwischen den ungleichen Partnern immer intensiver, so dass Elisa schon bald einen haarsträubenden Plan schmiedet.

Pokémon Meisterdetektiv Pikachu

Wem Shape of Water noch nicht abgedreht genug war, der sollte vielleicht einen Blick auf Meisterdetektiv Pikachu werfen.

Pokémon Detective Pikachu beginnt damit, dass der Privatdetektiv Harry Goodman spurlos verschwindet. Sein 21-jähriger Sohn Tim will das Verschwinden seines Vaters aufklären und bekommt unerwartet Hilfe - von niemand geringerem als Harrys früherem Partner-Pokémon Pikachu.

Doch die gelbe Elektromaus klingt nicht so, wie man es vielleicht erwartet hätte, wenn man in den 90er Jahren die Anime-Serie im Fernsehen verfolgt hat: Pikachu wird im Film von Ryan Reynolds gesprochen, der zuvor schon in Deadpool mit äußerst witzigen Sprüchen zu begeistern wusste.

Brooklyn Nine-Nine

Lange musstet ihr darauf warten, aber endlich bekommt die Comedy-Serie mit Andy Samberg und Terry Crews auch in Deutschland die sechste Staffel spendiert, die in den USA schon vor über einem Jahr im Fernsehen lief.

Die Serie folgt einem Team von Polizeidetektiven, die in einem fiktionalen Polizeirevier des NYPD in Brooklyn arbeiten. Die Serie beginnt damit, dass der neue Polizei-Captain (Andre Braugher) Ordnung in diese Chaostruppe bringen will. Detective Jake Peralta (Andy Samberg) und seine Kollegen wehren sich anfangs gegen den rauen Wind, der fortan durch die Büros weht, doch im Laufe der Zeit lernen Chef und Team zusammenzuarbeiten. Die Serie wurde von Dan Goor und Michael Schur entwickelt, die schon für The Office und Parks and Recreation als Produzenten tätig waren.

