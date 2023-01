Neu bei Amazon Prime Video im Februar 2023: Alle Filme und Serien im Überblick

Falls ihr gerne tage- oder nächtelang mit Serien auf der Couch verbringt, könnte das Programm bei Prime im Februar 2023 genau das richtige für euch sein. Denn diesmal laden gleich mehrere Shows zum richtig ausufernden Binge Watching ein – und zwar sowohl ganz neue, als auch beliebte Serien mit neuen Staffeln. Wir listen hier alle Neuerscheinungen für euch auf und packen die wichtigsten Trailer gleich mit dazu!

Solltet ihr auch noch bei Disney Plus mit einem Abo am Start sein, dann erfahrt ihr hier gleich noch, wie das Programm im Februar dort aussieht:

Die Highlights auf Prime Video im Februar 2023

Carnival Row, Staffel 2

Nach langer, langer Wartezeit geht die beliebte Fantasy/Crime-Serie mit Orlando Bloom und Cara Delevingne endlich in die zweite und damit auch die letzte Runde! In einer düsteren Metropole im Stil des Viktorianischen Zeitalters untersucht ein Polizeiinspektor mysteriöse okkulte Morde, während die soziale Kluft zwischen Menschen und Fabelwesen immer weiter auseinander zu driften droht. Spannendes Potpourri aus Revolution, Schicksal und Magie vor genialer Kulisse.

Star Trek: Picard, Staffel 3

Großes Finale: Next-Generation-Star Patrick Stewart kehrt als legendärer Jean-Luc Picard zurück und muss sich dem Captain der mysteriösen Shrike stellen – einem Schiff, dass offenbar die Jagd nach der Ex-Crew der Enterprise eröffnet hat! Natürlich sind damit etliche Wiedersehen mit bekannten Figuren dieser ikonischen Star-Trek-Ära vorprogrammiert, darunter Riker und Geordi. Season 3 markiert das Serienfinale und wird die Erzählung im Picard zu einem Abschluss führen.

The Consultant, Staffel 1

Christoph Waltz tritt im Debüt des neuen Amazon-Hochkaräters als mysteriöser Berater auf den Plan, der eine Spielefirma aufmöbeln soll. Doch schon bald geht es um mehr als nur Gaming-Apps. Es geht um das Leben der Angestellten. Finstere und zugleich überraschend humorvolle Thriller-Serie auf Basis des innovativen Romans The Consultant von Bentley Little, produziert von Matt Shakman (Wandavision, Game of Thrones, The Boys).

Alle neuen Filme im Überblick

Game Of Love 2 (Verfügbar ab 01.02.2023)

(Verfügbar ab 01.02.2023) The Other Zoey (Verfügbar ab 03.02.2023)

(Verfügbar ab 03.02.2023) Act Of Valor (Verfügbar ab 04.02.2023)

(Verfügbar ab 04.02.2023) Last Girl Survives (Verfügbar ab 05.02.2023)

(Verfügbar ab 05.02.2023) The Virtuoso (Verfügbar ab 09.02.2023)

(Verfügbar ab 09.02.2023) Somebody I Used To Know (Verfügbar ab 10.02.2023)

(Verfügbar ab 10.02.2023) Reminiscence (Verfügbar ab 11.02.2023)

(Verfügbar ab 11.02.2023) Charmant, Ledig, Sucht (Verfügbar ab 12.02.2023)

(Verfügbar ab 12.02.2023) Blackout (Verfügbar ab 13.02.2023)

(Verfügbar ab 13.02.2023) Finding You (Verfügbar ab 14.02.2023)

(Verfügbar ab 14.02.2023) Moloch (Verfügbar ab 14.02.2023)

(Verfügbar ab 14.02.2023) Lieber Kurt (Verfügbar ab 16.02.2023)

(Verfügbar ab 16.02.2023) Malignant (Verfügbar ab 17.02.2023)

(Verfügbar ab 17.02.2023) Project Gemini (Verfügbar ab 21.02.2023)

(Verfügbar ab 21.02.2023) Die Hart (Exklusiv verfügbar ab 24.02.2023)

(Exklusiv verfügbar ab 24.02.2023) The 355 (Verfügbar ab 25.02.2023)

Alle neuen Serien im Überblick

Before 30 , Staffel 1 (Verfügbar ab 01.02.2023)

, Staffel 1 (Verfügbar ab 01.02.2023) Harlem , Staffel 2 (Verfügbar ab 03.02.2023)

, Staffel 2 (Verfügbar ab 03.02.2023) Breathe: In den Schatten , Staffel 2 (Verfügbar ab 03.02.2023)

, Staffel 2 (Verfügbar ab 03.02.2023) Toppen , Staffel 1 (Verfügbar ab 03.02.2023)

, Staffel 1 (Verfügbar ab 03.02.2023) HILLarious , Staffel 1 (verfügbar ab 09.02.2023)

, Staffel 1 (verfügbar ab 09.02.2023) Clarkson's Farm , Staffel 2 (Verfügbar ab 10.02.2023)

, Staffel 2 (Verfügbar ab 10.02.2023) Carnival Row , Staffel 2 (Verfügbar ab 17.02.2023)

, Staffel 2 (Verfügbar ab 17.02.2023) Star Trek Picard , Staffel 3 (Verfügbar ab 17.02.2023)

, Staffel 3 (Verfügbar ab 17.02.2023) Nate Bargatze: Hallo Welt , Staffel 1 (Verfügbar ab 17.02.2023)

, Staffel 1 (Verfügbar ab 17.02.2023) Marc Marquez, Staffel 1 (Verfügbar ab 20.02.2023)

Staffel 1 (Verfügbar ab 20.02.2023) The Consultant , Staffel 1 (Verfügbar ab 24.02.2023)

, Staffel 1 (Verfügbar ab 24.02.2023) Dr. Seuss Baking Challenge , Staffel 1 (Verfügbar ab 24.02.2023)

, Staffel 1 (Verfügbar ab 24.02.2023) Island, Staffel 1 (Verfügbar ab 27.02.2023)

Ist diesen Monat auch etwas für euch dabei? Freut ihr euch auf die Fortsetzung von Carnival Row oder Fiebert ihr eher dem Picard-Finale entgegen? Schreibt uns gern eure Meinung zum Amazon-Programm in die Kommentare!