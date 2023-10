Neu bei Steam: Diese Woche erwartet euch jeden Tag ein spannendes Spiel

Diese Woche gibt's bei Steam jeden Tag einen coolen Release.

Wie jeden Montag zeigen wir euch auch heute wieder die spannendsten Neuveröffentlichung auf Steam. Und weil diese Woche jeden Tag ein spannendes Spiel herauskommt, weichen wir diesmal ein wenig vom üblichen Format ab.

Montag: Land of the Vikings

1:06 Werdet zum Wikinger in Land of the Vikings und baut eure Siedlung auf

Genre: Strategie | Entwickler: Laps Games | Release: 9. Oktober (Steam)

Land of the Vikings ist ein Koloniesimulator, in dem die Spieler die Rolle des Jarls eines neuen Wikingerdorfes übernehmen. Als weiser Jarl müsst ihr Ressourcen verwalten, harten Bedingungen und feindlichen Überfällen standhalten und eure Mit-Wikinger durch soziale Konflikte führen. Land of the Vikings befindet sich bereits seit knapp einem Jahr im Early Access, nun steht der Full Release der Version 1.0 an.

Dienstag: Forza Motorsport

4:58 Forza Motorsport: GameStar rast im Mustang auf Platz 2 auf der Strecke Mugello

Genre: Rennspiel | Entwickler: Turn 10 | Release: 10. Oktober (Steam & Game Pass)

Das heiß erwartete Simcade-Rennspiel Forza Motorsport möchte euch mit über 500 Autos und natürlich fantastischen Rennen begeistern. In unserem Test hat das schon hervorragend funktioniert, allerdings hat unser Tester Speedy-Sören-Driftmeister-Diedrich auch einige Kritikpunkte, deren ihr euch vor dem Kauf bewusst sein solltet.

Weitere Spiele am Dienstag

Harvest Island: Auch diese Woche gibt's wieder eine Bauernhofsimulation im Stil von Stardew Valley, diese spielt auf einer mysteriösen Insel voller Geheimnissen.

Mittwoch: Total War: Pharaoh

8:01 Total War: Pharaoh zeigt 8 Minuten lang die komplette Karte und enthüllt das Release-Datum

Genre: Strategie | Entwickler: Creative Assembly | Release: 11. Oktober (Steam)

In Pharaoh, dem nächsten Teil der beliebten Strategiespielreihe, verschlägt es euch ins alte Ägypten. Als neuer Pharao müsst ihr hier probieren, der Geschichte ein Schnippchen zu schlagen und den Untergang der ägyptischen Zivilisation zu verhindern.

Wie immer stellt euch das Spiel vor wirtschaftliche und diplomatische Hindernisse, die häufig in riesigen Schlachten ausgefochten werden. Wie viel Spaß das macht, erfahrt ihr am Dienstag in unserem Test.

Weitere Spiele am Mittwoch

The Front (Early Access): In diesem Multiplayer-Survival-Spiel baut ihr eine eigene Basis, sammelt Rohstoffe, stellt Ausrüstung her und verteidigt euch gegen Zombies und feindliche Spieler.

Donnerstag: Startrek: Infinite

1:06 Star Trek: Infinite zeigt im neuen Trailer, wie nah das Strategiespiel an Stellaris ist

Genre: Strategie | Entwickler: Nimble Giant Entertainment | Release: 12. Oktober (Steam)

Das 4X-Strategiespiel Star Trek: Infinite erinnert ziemlich stark an das Meisterwerk Stellaris, allerdings mit Star-Trek-Fraktionen. Die Vereinigte Föderation der Planeten, das Klingonische Reich, das Romulanische Sternenimperium und die Cardassianische Union ringen um die Vorherrschaft im Alpha- und Beta-Quadranten.

Euch erwarten zudem viele bekannte Charaktere wie Picard, Janeway oder Data. Ob das vereinfachte Stellaris-Spielprinzip funktioniert, erfahrt ihr voraussichtlich am Freitag in unserem Test.

Weitere Spiele am Donnerstag

Tribe: Primitive Builder: Als Baumeister müsst ihr auf einer einsamen Insel überleben, euren Stamm wieder vereinen und letztlich eine blühende Siedlung errichten.

Hotel: A Resort Simulator: Auch hier wird gebaut, diesmal allerdings ein traumhaftes Hotel, mit dem ihr möglichst viele Besucher anlocken und traumhafte Online-Bewertungen abstauben könnt.

Freitag: Lords of the Fallen

12:21 Spielt sich Lords of the Fallen so gut wie es aussieht? Wir haben's ausprobiert

Genre: Soulslike | Entwickler: Hexworks | Release: 13. Oktober (Steam)

Auf den ersten Blick wirkt Lords of the Fallen wie ein gut aussehender Dark-Souls-Klon, hat aber seinen eigenen Twist. Mit eurer Laterne könnt ihr hier nämlich zwischen den Welten wechseln, Geheimnisse entdecken und mächtige Skills einsetzen. Ansonsten erwartet euch aber tatsächlich das, was man von einem Soulslike erwarten würde - anspruchsvolle Kämpfe, eine riesige Spielwelt und natürlich haufenweise Bosse.

Weitere Spiele am Freitag

Railgrade: Factorio-Fans aufgepasst! In diesem Strategiespiel baut ihr, genau wie im großen Vorbild, Rohstoffe ab und müsst diese in Industriegebäuden weiterverarbeiten. Statt Förderbändern baut ihr hier aber ein riesiges Schienennetz, auf dem Züge die Ressourcen transportieren.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten? Lasst es uns wie immer gerne im Kommentarbereich wissen!