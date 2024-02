Neu bei Steam: Ein Open-World-Rollenspiel mit Hammer-Story erwartet euch diese Woche

Auf Steam erscheint diese Woche mit Banishers: Ghosts of New Eden ein Story-Highlight.

Was für ein Start ins Spielejahr 2024: Aktuell wartet auf Steam jede Woche mindestens ein richtig spannendes Spiel. Und so auch diese Woche wieder. Nach Palworld, Enshrouded, Granblue Fantasy: Relink und Helldivers 2 kommt jetzt das ein Action-Rollenspiel mit Potenzial zu einem der besten Story-Spiele des Jahres.

Aber diese Woche warten noch weitere Neuveröffentlichungen mit viel Potenzial – und ein umstrittenes Piratenspiel, das nach Jahren in der Entwicklungshölle endlich in See sticht.

Highlight der Woche: Banishers: Ghosts of New Eden

4:39 Das oft unterschätzte Fantasy-Rollenspiel Banishers zeigt kurz vor Release, was alles drinsteckt

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Don't Nod | Release: 13. Februar (Steam)

Banishers: Ghosts of New Eden, das neueste Werk der Life-is-Strange-Macher Don't Nod, verspricht, das erste große Story-Highlight des Jahres 2024 zu werden. Dieses Action-Rollenspiel entführt euch in die unberührten, düsteren Wälder Nordamerikas des 17. Jahrhunderts und erzählt die emotionale Geschichte des Ehepaars Red Mac Raith und Antea Duarte, professionelle Geisterjäger, mit einer tragischen Wendung: Antea wird zu Beginn des Spiels selbst zu einem Geist.

Ich habe Banishers im bereits Dezember gespielt und kann euch Folgendes verraten: Das Spiel besticht durch eine Kombination aus soliden Kämpfen, Rätseln und wichtigen Entscheidungen. Die Interaktion zwischen Red und Antea verleiht den Kämpfen eine einzigartige Dynamik. Während Red mit physischen Angriffen und Fernkampfattacken agiert, bringt Antea mit ihren besonderen Fähigkeiten eine übernatürliche Ebene in die Auseinandersetzungen.

Trotz kleinerer Schwächen im Open-World-Design macht Banishers vieles richtig. Die emotionale Tiefe der Handlung, kombiniert mit gut geschriebenen Charakteren und moralisch komplexen Entscheidungen, machen das Spiel zu einem potenziell unvergesslichen Erlebnis. Mehr dazu lest ihr kurz vor dem Release in unserem Test, und falls ihr nicht bis dahin warten wollt, in meiner Preview:

Weitere Releases der Woche

Montag, 12. Februar

SpellRogue (Early Access): Ein rundenbasierter Roguelike-Deckbuilder, in dem euer Erfolg auch vom Würfelglück abhängt.

Dienstag, 13. Februar

Ultros: Das größte Alleinstellungsmerkmal dieses Metroidvanias ist die Optik, die an einen LSD-Trip erinnert.

News Tower (Early Access): In dieser Wirtschaftssimulation werdet ihr zum Zeitungsverleger, das Ganzer erinnert an den deutschen Wi-Sim-Klassiker Mad TV.

Mittwoch, 14. Februar

Tomb Raider 1-3 Remastered: Die drei ersten Abenteuer von Lara Croft aus der PlayStation-1-Ära könnt ihr jetzt in überarbeiteter Optik erleben. Wie diese im Vergleich zum Original aussieht, seht ihr im Video:

Deep Rock Galactic: Survivor (Early Access): Die Zwerge aus dem kultigen Koop-Shooter gehen auch in Survivor auf Jagd seltenen Erzen, das Ganze ist allerdings ein Spiel im Stil von Vampire Survivors.

Solium Infernum: Ein Rundenstrategiespiel à la Civilization, allerdings kämpft ihr hier über die Herrschaft in der Hölle.

Donnerstag, 15. Februar

Colonize (Early Access): Dieses Aufbauspiel lässt euch eine Siedlung im frisch entdeckten Amerika des 17. Jahrhunderts hochziehen. Dabei müsst ihr euch mit Indianern und anderen Gefahren herumschlagen.

Goat Simulator 3: Nach Epic-Exklusivität schafft es die herrlich chaotische Zerstörungs-Sandbox nun auch auf Steam.

Carribean Legends: In dieser Piraten-Open-World sollt ihr in rund 200 Stunden Spielzeit eine epische Geschichte erleben, dutzende Inseln erkunden, auf Schatzsuche gehen, andere Schiffe ausrauben und noch vieles mehr. Vielleicht das bessere Skull and Bones?

Freitag, 16. Februar

Skull & Bones: Nach jahrelangen Verschiebungen erscheint Ubisofts größte Open World jetzt endlich – und muss sich schon vor dem Release mit viel Fan-Kritik herumschlagen, die während der Open Beta laut wurde: Keine Entermanöver, keine Story-Kampagne, wenig Abwechslung und viel Grind. Wie viel Potenzial letztlich im fertigen Spiel steckt, lest ihr im Laufe dieser Woche in unserem Test.

Hinweis: Skull & Bones erscheint nicht auf Steam, wird aber aufgrund seiner Relevanz in unserer Release-Übersicht erwähnt.