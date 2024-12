Neu bei Steam: Eine gigantische Release-Woche voller großer Namen erwartet euch

Egal, ob Action-RPG oder Shooter – bei Steam wird es diese Woche richtig heiß hergehen.

Die kommende Woche verspricht ein wahres Highlight für euch zu werden, denn gleich mehrere heiß erwartete Releases stehen in den Startlöchern – und die gehören alle zu den meistgewünschten Spielen auf Steam.

Lasst uns also keine Zeit verschwenden und schauen, welche potenziellen Blockbuster-Neuveröffentlichungen euch in den nächsten Tagen auf Steam so erwarten.

Path of Exile 2

18:07 Path of Exile 2 - Vorschau-Video zur Early-Access-Version der Action-RPG-Hoffnung

Genre: Action-RPG | Entwickler: Grinding Gear Games | Release: 6. Dezember (Steam)

Path of Exile 2 spielt in der düsteren Welt Wraeclast, die nach zwanzig Jahren Frieden erneut von einer dunklen Macht bedroht wird. Der machthungrige Graf von Ogham versucht, die Saat der Korruption zu kontrollieren, was Monster, Untote und Chaos entfesselt.

Ihr müsst euch also dieser Gefahr stellen, die Quelle des Übels aufspüren und Wraeclast vor dem endgültigen Untergang bewahren. Auf eurem Weg trefft ihr auf allerlei rätselhafte Charaktere, entdeckt längst vergessene Zivilisationen und kämpft gegen unzählige Bosse.

Spielerisch schlägt PoE2 dabei eine ganz andere Richtung als sein Vorgänger ein: Spielerisch schlägt PoE2 dabei eine ganz andere Richtung als sein Vorgänger ein: Zwar sind seine Action-RPG-Wurzeln weiterhin deutlich zu erkennen, doch das Gameplay fühlt sich spürbar »soulslike« an. Statt mit One-Button-Builds in Sekunden durch Hunderte Gegner zu pflügen, müsst ihr in den Kämpfen deutlich methodischer vorgehen.

Wenn ihr wissen möchtet, ob das Spiel zu euch passt: Unseren Early-Access-Test lest ihr pünktlich zum Release.

Marvel Rivals

15:47 Marvel Rivals: Der GameStar-Iron-Man macht kurzen Prozess

Genre: Online-Shooter | Entwickler: Netease | Release: 6. Dezember (Steam)

Marvel Rivals ist ein 6v6-Third-Person-Shooter im Stil von Overwatch, in dem ihr als ikonische Marvel-Helden und -Schurken gegeneinander antretet. Jeder Charakter verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die ihr garantiert aus Comics, Cartoons und Filmen kennt.

Das Spiel setzt auf ein Free2Play-Model, laut Entwickler Netease sollen aber alle kommenden Helden kostenlos spielbar sein und Mikrotransaktionen lediglich kosmetischer Natur bleiben. Ob es dabei bleibt, erfahren wir spätestens am Freitag zum Release.

Delta Force

14:52 Delta Force - Fazit-Video: »Jetzt hat Battlefield ein richtiges Problem!«

Genre: Online-Shooter | Entwickler: Team Jade | Release: 5. Dezember (Steam)

Delta Force kehrt als taktischer Multiplayer-Shooter mit großangelegten Schlachten zurück und erinnert dabei an die epischen Gefechte von Battlefield. Im Modus Havoc Warfare kämpft ihr mit bis zu 64 Spielern gleichzeitig zu Land, Wasser und in der Luft, unterstützt durch steuerbare Fahrzeuge wie Panzer und Helikopter.

Der Hazard-Operations-Modus bringt hingegen Escape-from-Tarkov-Feeling, indem ihr Beute sammeln und sicher extrahieren müsst. Später soll eine Singleplayer-Kampagne folgen, die auf der Black-Hawk-Down-Kampagne des sechsten Serienteils basiert.

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Dienstag, 3. Dezember

ANTONBLAST: In diesem Plattformer sprengt ihr euch als Dynamite Anton durch unzählige Level, um euch Satan persönlich zu stellen – denn dieser hat euren geliebten Schnaps gestohlen.

Diesel Legacy: The Brazen Age: Dieses handgezeichnete Beat'em'up à la Street Fighter wagt etwas Neues. Hier kämpft ihr im 2v2-Modus gleichzeitig mit einem Partner, und selbst nach eurem Ableben könnt ihr euren Teammate weiter unterstützen.



Mittwoch, 4. Dezember

Slopecrashers: In diesem Rennspiel rast ihr auf Skiern, Snowboards und Schlitten die Piste hinunter, vollführt coole Stunts und sammelt Kampf-Items wie in Mario Kart. Wer damals Snowboard Kids auf dem Nintendo 64 gespielt hat, fühlt sich hier direkt heimisch.

Donnerstag, 5. Dezember

Infinity Nikki: In diesem zuckersüßen Open-World-Adventure schlüpft ihr in die Rolle von Nikki, die verschiedene Outfits sammelt, um neue Fertigkeiten freizuschalten, mit denen ihr Rätsel lösen und die Spielwelt erkunden könnt. Laut offizieller Website warten über 36 Mio. Menschen auf das Spiel – ob der durchschnittliche GameStar-Leser dazu gehört, dürfte aber fraglich sein.

2:03 Riesige Open World, keine Kämpfe: Millionen Spieler warten auf Infinity Nikki, Release ist ganz nah

Fantasian Neo Dimension: Ein ganz klassisches, rundenbasiertes JRPG von Square Enix, von Final-Fantasy-Erfinder Hironobu Sakaguchi - und auch Komponist Nobuo Uematsu ist an Bord. Das Rollenspiel will aber auch einige innovative Elemente bieten. Ihr könnt etwas Projektile in den Kämpfen händisch steuern, um mehrere Feinde zu treffen.

Overthrown (Early Access): Ein City Builder aus der Third-Person-Perspektive. Ihr baut Gebäude, automatisiert allerlei Abläufe, indem ihr euren Bürgern Aufgaben zuweist und verteidigt eure Fantasy-Städtchen in Echtzeitkämpfen vor Monstern und Banditen.

Freitag, 6. Dezember

Ripple in Dirac Sea: Multiplayer Extraction à la Escape from Tarkov, aber mit Wikingern, Walküren und anderen Figuren aus der nordischen Mythologie.

Na, seid ihr neugierig geworden? Schreibt uns doch in die Kommentare, auf welche Spiele ihr euch in der bevorstehenden Woche am meisten freut – auch wenn wir bereits eine leise Ahnung haben, dass es ein gewisses Action-Rollenspiel sein könnte. Wir sind, wie immer, gespannt auf eure Meinung!