Neu bei Steam: Die Meister des Storytellings schicken euch auf ein nostalgisches Abenteuer

Nach dem Action-Adventure Banishers kehren die Story-Experten von Don't Nod zu ihren Wurzeln zurück.

Auch diese Woche bietet Steam wieder jede Menge frische Neuveröffentlichungen, die auf eurer Wunschliste landen wollen – und wie jeden Montag stellen wir euch die spannendsten Releases vor. Unter anderem warten dieses Mal ein potenzielles Story-Highlight, ein wildes Piratenabenteuer sowie viele kleinere Perlen auf euch.

Highlight der Woche: Lost Records

1:35 Lost Records: Bloom & Rage - Neues Spiel der Life-is-Strange-Macher mit viel Nostalgie

Genre: Adventure | Entwickler: Don't Nod | Release: 18. Februar (Steam)

Mit Lost Records: Bloom & Rage wartet diese Woche das nächste Abenteuer von Don't Nod, den Schöpfern von Story-Highlights wie Life is Strange und Banishers.

Ihr erlebt hier den Sommer 1995 als Swann, eine introvertierte Jugendliche, die mit ihren Freundinnen eine Punk-Band gründet – doch dann passiert etwas Entscheidendes, das die Freundinnen auseinanderbringt. Das Spiel wechselt zwischen den Jahren 1995 und 2022, wobei eure Entscheidungen in beiden Zeitlinien den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Ein zentrales Spielelement ist Swanns Camcorder, mit dem ihr das Städtchen Velvet Cove erkundet und aufzeichnet. Die Dialoge im Spiel sind dynamisch gestaltet, sodass ihr Gespräche unterbrechen oder einfach schweigen könnt, was eure Beziehungen und den Handlungsverlauf beeinflusst.

Hinweis: Das Spiel erscheint in zwei Episoden, Tape 1: Bloom am 18. Februar 2025 und Tape 2: Rage am 15. April 2025.

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 17. Februar

Cinema Simulator 2025 (Early Access): In diesem Management-Spiel übernehmt ihr die Leitung eines Kinos, plant Filmvorführungen, verwaltet Personal und sorgt für das Wohl eurer Gäste, um euer Kino zum Branchenriesen auszubauen. Endlich bekommt der Kultklassiker Hollywood Pictures von 1995 Konkurrenz!

Dienstag, 18. Februar

Ale Abbey (Early Access): Im Brauerei-Simulator werden nicht nur heilige Biere gebraut, ihr baut auch euer eigenes Kloster auf. Ihr könnt eure eigenen Rezepte erstellen, indem ihr an verschiedenen Parametern wie der Maischequalität schraubt.

1:00 Ale Abbey: In diesem Tycoon-Spiel dreht sich alles um mittelalterliches Bier

Microtopia: Ihr übernehmt die Kontrolle über eine Kolonie von Roboterameisen, legt Pheromonpfade an, um Versorgungswege zu automatisieren, sammelt Ressourcen, produziert Waren und expandiert eure Kolonie, um die Art zu verbreiten. Quasi Factorio mit Ameisen.

The Silent Kingdom (Early Access): In dieser Mischung aus Rollenspiel und Visual Novel schlüpft ihr in die Rolle von Prinzessin Erinys, die ihre eigene Seele verderben muss, um ihr Königreich zu retten.

Never Second in Rome (Early Access): Das Rollenspiel mit Management-Elementen lässt euch die Rolle eines römischen Zenturios in Julius Caesars Armee übernehmen und eure Einheit durch reale historische Schlachten führen.

Avowed: Das neue Rollenspiel von Obsidian konnte uns im Test vor allem mit seiner halb offenen Spielwelt überzeugen – jetzt erscheint es auch für alle Käufer der Standard-Version und GamePass-Abonnenten.

13:23 Avowed hat das »Open« in Open World verstanden - obwohl es eigentlich gar keine hat

Donnerstag, 20. Februar

Stories from Sol: The Gun-Dog: Ein Sci-Fi-Text-Adventure mit Retro-Ästhetik, in dem ihr als Sicherheitsoffizier an Bord eines Patrouillenschiffs eine mysteriöse Bedrohung im Weltraum untersucht.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Im neuesten Yakuza-Ableger landet ihr ohne Erinnerungen auf einer Insel nahe Hawaii und werdet zum Piratenkapitän. Es wird geprügelt, es gibt Seeschlachten und natürlich darf auch Karaoke in einem Yakuza-Titel nicht fehlen.

1:29 Like a Dragon geht auf Piraten-Abenteuer – und die Story ist genau so verrückt, wie ihr denkt

Freitag, 21. Februar

Peripeteia (Early Access): In diesem First-Person-Rollenspiel mit Stealth-Elementen, das in einem alternativen, cyberpunkigen Polen voller Korruption und Möglichkeiten spielt, schlüpft ihr in die Rolle einer kybernetischen Supersoldatin.

Die in the Dungeon (Early Access): Ein Roguelite-Rollenspiel à la Slay the Spire, in dem ihr euch mit Würfeln statt Karten durch einen mehrstöckigen Dungeon prügelt.

Welches Spiel hat diese Woche euer Interesse geweckt? Steht bei euch ein Ausflug in die 90er-Jahre mit Lost Records auf dem Plan, oder doch eher ein Trip in Richtung Hawaii mit dem neuen Yakuza? Habt ihr nur so dem Gamepass Release von Avowed entgegengefiebert? Oder wartet ihr nur darauf, dass nächste Woche endlich Monster Hunter WIlds herauskommt? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen!