Neu bei Steam: Die spannendste Release-Woche der nächsten Monate steht an

Eine so vollgepackte Release-Woche wird es auf Steam so schnell nicht mehr geben.

Sci-Fi, Shooter, Horror und gleich mehrere große Namen – diese Steam-Woche hat es in sich. So viele hochkarätige Releases innerhalb weniger Tage gibt es selten, und es dürfte schwerfallen, dieses Mal nichts Passendes zu finden. Wie immer liefern wir euch die Übersicht über die wichtigsten Steam-Releases der Woche.

Highlight der Woche – Dune: Awakening

2:47 Dune: Awakening - Der neue Trailer zeigt Orte, die wir in den Filmen noch nicht gesehen haben

Genre: Survival-MMO | Entwickler: Funcom | Release: 10. Juni 2025 (Steam)

Endlich könnt ihr Arrakis selbst unsicher machen: Dune: Awakening ist ein gewaltiges Open-World-Survivalspiel, das euch mitten auf den Wüstenplaneten aus Dune versetzt. Hunderte Spieler tummeln sich gleichzeitig auf dem Server und kämpfen ums Überleben – und natürlich auch um das wertvolle Spice.

Ihr startet nahezu mittellos in den endlosen Sanddünen, trotzt gefährlichen Sandwürmern und Sandstürmen und baut nach und nach eure eigene Basis auf. Sogar ikonische Fahrzeuge wie Ornithopter könnt ihr craften, um die Welt aus der Luft zu erkunden.

Das Survival-MMO steckt voller Möglichkeiten: Schließt euch mit anderen zu Gilden zusammen, rüstet euch mit Waffen und allerlei Technologien aus und beansprucht Territorien, bevor rivalisierende Spieler oder die unbarmherzige Umwelt euch den Garaus machen.

Auch wenn ein großes Marketingevent mit Streamern vor Kurzem zum Desaster wurde, überzeugt uns die Release-Fassung in den ersten Spielstunden nun doch. Mehr dazu lest ihr im Test:

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Dienstag, 10. Juni

MindsEye: Ein cineastisch inszeniertes Action-Adventure vom ehemaligen GTA-Mastermind Leslie Benzies, in dem ihr die futuristische Wüstenmetropole Redrock mit dem Ex-Soldaten Jacob erkundet, der dank eines Hirnimplantats von verstörenden Erinnerungen verfolgt wird.

1:32 Das Action-Spektakel MindsEye lässt im Launch Trailer keinen Stein auf dem anderen

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition: Neuauflage des Kult-Actionspiels von 2011 mit verbesserter Grafik und allen DLCs. Als Ultramarines-Captain Titus schnetzelt ihr euch mit Bolter und Kettenschwert gnadenlos durch Horden von Orks und stellt euch später sogar den Mächten des Chaos. Das Remaster bringt 4K-Auflösung, überarbeitete Charaktermodelle und modernisiertes Gameplay.

1:22 Warhammer 40k: Space Marine zeigt sich in grafisch brandneuem Gewand

Mittwoch, 11. Juni

Stellar Blade: Dieses ehemals PlayStation-exklusive Actionspiel schickt euch als Elitekämpferin Eve in den Kampf gegen mutierte Kreaturen, die die Ruinen der Stadt Seoul bedrohen. Euch erwartet opulente Optik und ein Kampfsystem à la Nier: Automata – schnelle Combo-Attacken, Ausweichen und coole Martial-Arts-Moves sind an der Tagesordnung.

6:06 6 Gameplay-Minuten in Stellar Blade: Das Hochglanz-Actionspiel für PS5 sieht mächtig aus

Donnerstag, 12. Juni

Zombie Army VR: Im VR-Ableger der Zombie-Shooter-Reihe von Rebellion zieht ihr euch das VR-Headset über und ballert aus der Egoperspektive unzählige Nazi-Zombies über den Haufen – wahlweise alleine oder zu im Online-Koop.

Ertugrul of Ulukayin (Early Access): Im türkischen Witcher kämpft ihr als Ertugrul Bey – einem Helden der Sagenwelt Anatoliens – im 13. Jahrhundert gegen mongolische Invasoren und finstere Kreaturen aus der Folklore. Im Open-World-Abenteuer erkundet ihr Dörfer und Ruinen, schmiedet Allianzen mit Stämmen und verbessert eure Ausrüstung.

kämpft ihr als Ertugrul Bey – einem Helden der Sagenwelt Anatoliens – im 13. Jahrhundert gegen mongolische Invasoren und finstere Kreaturen aus der Folklore. Im Open-World-Abenteuer erkundet ihr Dörfer und Ruinen, schmiedet Allianzen mit Stämmen und verbessert eure Ausrüstung. Chained Backrooms: Koop-Survival-Horror im berüchtigten Backrooms-Setting! Bis zu vier von euch wachen aneinander gekettet in einer endlosen Labyrinth-Welt auf, die aus verlassenen Bürofluren besteht. Nur mit guter Absprache könnt ihr Fallen entgehen, euch vor grotesken Kreaturen verstecken und vielleicht einen Ausgang finden.

Heroes of Valor (Early Access): Diese Hommage an Battlefield Heroes versetzt euch in 8v8-Online-Gefechte. Ihr wählt aus vier Klassen, steigt in Panzer oder Flugzeuge und kämpft auf fünf Karten um den Sieg. Durch erspielte Erfahrung schaltet ihr neue Waffen, Fähigkeiten und Unmengen an Outfits frei, um eure Soldaten individuell anzupassen.

Hellbreak (Early Access): Das Gameplay dieses Oldschool-Shooters mixt flotte Arena-Ballerei im Stil von Doom mit Roguelite-Elementen. Als im Jenseits gestrandeter Weltkriegssoldat müsst ihr euch in einer Arena gegen endlose Dämonenhorden behaupten – nur so könnt ihr eure verdammte Seele vielleicht noch retten.

Freitag, 13. Juni

The Alters: In diesem Sci-Fi-Adventure spielt ihr einen Raumfahrer, der auf einem fremden Planeten strandet – und Klone (die namensgebenden Alters) seiner selbst erschafft, um zu überleben. Jeder dieser Klone hat andere Persönlichkeiten und Fähigkeiten, basierend auf Entscheidungen, die euer Leben hätten anders verlaufen lassen. Ihr müsst strategisch planen und eure Alter-Egos managen, um Ressourcen zu sammeln, Rätsel zu lösen und der einsamen Station eine Zukunft zu geben.

1:30 The Alters: Das Klon-Spiel wirft im Launch-Trailer mehr Fragen auf als es Antworten liefert

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic: Im neuen FNAF-Teil erkundet ihr eine verlassene Animatronik-Werkstatt, in der natürlich nichts Gutes lauert. Ein experimenteller Roboter namens The Mimic macht Jagd auf euch. Aus der Ich-Perspektive schleicht ihr durch dunkle Gänge, hackt Sicherheitssysteme und sammelt kryptische Hinweise.