Dune: Awakening will kurz vor Release mit großen Streamern werben, aber es endet im Desaster

LoL-Profi Tyler1 hat Shooter-Experte Shroud in Dune: Awakening mit einem simplen Messer vorgeführt.

Kurz vor dem Release von Dune: Awakening wollte Funcom noch einmal aufdrehen: Mit einem letzten Beta-Wochenende und einem großangelegten Streamer-Event sollte der Hype für das Survival-MMO so richtig angeheizt werden. Doch die Aktion entwickelte sich plötzlich zum PR-Desaster – und das live vor den Augen von zig tausenden Zuschauern.

PvP-Showcase wird zur Blamage

Vom 9. bis 12. Mai 2025 lief das bislang größte Beta-Wochenende von Dune: Awakening – ohne NDA, mit zehntausenden Beta-Spielern und einer riesigen LAN-Party, die live aus London übertragen wurde.

Große Twitch-Streamer wie Shroud, Lirik und Tyler1 sollten das Spiel in spektakulären PvP-Matches präsentieren und so die Werbetrommel rühren. Doch schon während des Events zeigte sich, dass das Survival-MMO noch mit massiven Problemen kämpft.

Statt einer spannenden Streamer-Schlacht bekamen die Leute nämlich ein Paradebeispiel für misslungenes Spieldesign zu sehen.

So wurde etwa Shooter-Experte Shroud in einer unfairen PvP-Situation regelrecht vorgeführt. Mit einem simplen Messer, einer der am einfachsten herzustellenden Waffen im Spiel, konnte sein Gegner Tyler1 ihn immer wieder betäuben, wodurch das unausgegorene Balancing gnadenlos offengelegt wurde:

Die Entwickler sahen sich genötigt, live zu reagieren und versprachen, bis zum Launch an den Problemen zu arbeiten. Doch das Kind war längst in den Brunnen gefallen: Die Community bekam in Echtzeit mit, wie unausgereift das PvP wirkte.

Besonders die viel zu hohe Time-to-Kill, das Fehlen von Deckung und die riesigen, aber leeren Karten sorgten für Frust. In einer anderen Situation schoss ein Spieler 15 Mal auf einen Gegner – ohne Schild – bevor dieser überhaupt fiel. Und selbst danach konnte sich der Gefallene noch wiederbeleben.

Der YouTuber Eroktic zieht in seinem Video ein vernichtendes Fazit:

Das PvP ist unfixbar. Es wäre einfacher, das ganze System von Grund auf neu zu machen.

Allerdings kämpft das Survival-MMO nicht nur im PvP mit Problemen, auch an anderen Stellen ist noch der Wurm drin, wie unser Vorschau-Video zeigt:

Fan-Reaktionen zwischen Häme und Enttäuschung

Die Resonanz ließ nicht lange auf sich warten, auf Reddit wurde das Event schonungslos verspottet:

Ich frage mich, wie viele Vorbestellungen heute storniert wurden, nachdem die Leute diesen gesponserten Stream gesehen haben. Das sah heute den ganzen Tag lang beschissen aus, LMAO. - paperdodge

- paperdodge Shroud mit der besten Ausrüstung wird durch einen einfachen Messerstich mit nur einem Knopfdruck betäubt. In der Dune Lore ist es eigentlich so, dass, wenn dich jemand schnell angreift und du einen Schild hast, das Messer abprallt. - Kinda_cringe_mah_men

- Kinda_cringe_mah_men Das Spiel sieht wirklich mies aus, und das nicht nur im Kampf. - Aznkiller

Zudem fühlten sich viele alte Conan-Exiles-Veteranen an die Fehler der Vergangenheit erinnert: Funcom setzte schon damals voll auf PvP, verschätzte sich damit aber enorm und verprellte die PvE-Spieler, denen Story, Quests und Rollenspiel wichtiger sind.

Für euch heißt das: Auch wenn die Entwickler umgehend Besserung versprochen haben, solltet ihr vor einem potenziellen Kauf abwarten, wie Funcom auf das Feedback reagiert. Der Release ist bereits für den 10. Juni 2025 angesetzt – viel Zeit für große Änderungen bleibt nicht.