Neu bei Steam: Der August startet mit spannenden Spiele-Releases

Willkommen im August! Diesen Monat erwarten uns einige echte Hochkaräter. So kommt etwa der Open-World-Hit Marvel’s Spider-Man Remastered von der Playstation endlich auf den PC und mit Farthest Frontier erscheint das womöglich beste Aufbauspiel des Jahres.

Aber auch schon diese Woche gibt’s einige spannende Spiele und Geheimtipps. Also lasst uns nicht länger warten und schauen wir uns gemeinsam die Steam-Releases der Woche an.

Highlight der Woche: Hard West 2

Genre: Rundentaktik | Entwickler: Ice Code Games | Veröffentlichung: 4. August 2022

Freunde von Rundentaktik sollten Hard West 2 unbedingt im Auge behalten: Das Spielprinzip erinnert an XCOM, setzt dabei aber auf ein ungewöhnliches Wild-West-Setting. Hier müsst ihr euch nämlich nicht nur mit anderen Cowboys, Indianern und Gesetzeshütern messen, sondern auch mit übernatürlichen Feinden wie Zombies.

Neben den rundenbasierten Kämpfen steht hier aber auch die Story im Fokus: Als Anführer einer Banditenbande stellt ihr eine Gruppe von Gesetzlosen zusammen und macht euch auf die Jagd auf einen legendären Geisterzug, der randvoll mit Goldreserven vollgepackt sein soll.

Der erste Teil ist aktuell noch bis zum Release der Fortsetzung kostenlos auf Steam spielbar und hat im GameStar-Test übrigens ziemlich gut abgeschnitten – das macht Hoffnung für den zweiten Teil:

Weitere spannende PC-Releases der Woche

Dienstag, 2. August

The Mortuary Assistant: Schon die Demo zum Horrorspiel sorgte in den vergangenen Monaten für große Begeisterung. Als Angestellte eines Bestattungsunternehmens seid ihr hier nachts allein mit den Toten – oder auch nicht.

Frogun: Ein süßer Old-School-3D-Plattformer, der euch zurück in die Nintendo 64- und Playstation-1-Era zurückversetzen will.

Mittwoch, 3. August

Project Wunderwaffe: Ein Strategiespiel im Zweiten Weltkrieg, in dem ihr eine geheime Militärbasis aufbaut, in der Wunderwaffen wie UFOs und haushohe Panzer entwickelt werden.

South of the Circle: Ein Story-lastiges Adventure über einen Akademiker, der während des Kalten Krieges in der Antarktis abstürzt.

Earth’s Shadow: Über 1.000 Jahre in der Zukunft erkundet ihr als Cyborg einen mysteriösen Alien-Planeten und sucht nach wertvollen Relikten – Third-Person-Action à la Returnal.

Donnerstag, 4. August

Love, Money, Rock’n’Roll: Eine Anime-Visual-Novel im Achtzigerjahre-Setting, die bei über 40.000 Steam-Spielern auf der Wunschliste steht

Turbo Golf Racing: Eine Mischung aus Rocket League, Golf und Rennspiel, bei dem ihr als erstes einen überdimensionierten Ball einlochen müsst.

Vanaris Tactics: Ein Taktik-Rollenspiel, das auf den Spuren von Klassikern wie Final Fantasy Tactics wandelt.

PlateUp: Chaotische Mischung aus Koch-Action à la Overcooked und Restaurant-Management.

American Truck Simulator – Montana: Im neuesten DLC geht es in den US-Bundesstaat Montana, in dem euch reichlich ungezähmte Wildnis erwartet.

Freitag, 5. August

GigaBash: Ein Vier-Spieler-Brawler, in dem ihr euch als riesige Kaiju und Mechs gegenseitig auf die Rübe gebt.

Weitere Spiele-Releases im August

Wie schon eingangs erwähnt, erwarten euch im August zahlreiche weitere spannende Spiele - Hard West 2 ist nur das Erste von vielen Highlights. In unserem Video zeigen wir euch satte 20 Minuten lang alle wichtigen Releases des Monats.