Neu bei Steam: Diese Woche gibt's erstklassigen Rollenspiel-Nachschub

Da freuen sich nicht nur Sukkuben - es geht weiter mit Pathfinder!

Neue Woche, neue Steam-Releases. Wir geben euch wie immer einen Überblick zu den spannendsten Neuerscheinungen der kommenden sieben Tage, damit euch kein potenzieller Wunschkandidat entgeht. Ist diesmal etwas für euch dabei? Finden wir es am besten so schnell wie möglich raus!

Tipp: Falls ihr Lust auf kleine Steam-Perlen abseits der großen Veröffentlichungen habt, solltet ihr auch unbedingt mal beizeiten einen Blick hier reinwerfen:

Highlight der Woche: Pathfinder: Wrath of the Righteous - The Lord of Nothing

0:35 Pathfinder: Wrath of the Righteous enthüllt seinen vorletzten DLC im Trailer

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Owlcat Games | Release: 21. November (Steam)

Bald ist Schluss mit DLCs für das Rollenspiel-Epos Pathfinder: Wrath of the Righteous. Aber beschäftigen wir uns noch nicht mit der traurigen Zukunft, konzentrieren wir uns lieber auf das Hier und Jetzt: Der vorletzte DLC The Lord of Nothing erscheint am 21. November und beschert euch neue Quests, neue Gebiete und damit verbunden stundenlange Unterhaltung.

Die Handlung des mittlerweile fünften DLCs setzt übrigens nach der eigenständigen Geschichte des vorherigen Zusatzinhaltes Durch die Asche an. Ein neuer Dämonenherrscher möchte mit seinen Schergen Chaos stiften und wer muss ihn aufhalten? Natürlich ihr!

In Sachen Umfang geben die Entwickler Owlcat Games an, dass ihr für Lord of Nothing rund sechs bis sieben Stunden benötigen sollt. Für die Beendigung des DLCs winkt die Öffnung eines völlig neuen Dungeons für das Hauptspiel.

Weitere Releases der Woche

Montag, 20. November

In Stars and Time: Rundenbasiertes Rollenspiel, in dem ihr in einer Zeitschleife steckt. Wie kommt ihr da nur wieder raus? Das herauszufinden, ist eure Aufgabe.

The Expanse: A Telltale Series: Ein Adventure zur beliebten Sci-Fi-Serie auf Amazon Prime. In der Rolle von Camina Drummer erkundet ihr das Schiff Artemis in den bislang unerforschten Grenzgebieten des Alls.

1:43 The Expanse: Bald erscheint das nächste Telltale-Adventure, der Story-Trailer stimmt euch ein

Dienstag, 21. November

Worldless: Ein 2D-Plattformer, das auf ein rundenbasiertes Kampfsystem setzt und laut offizieller Beschreibung vor allem mit der Handlung begeistern will.

Valfaris: Mecha Therion: Mögt ihr Mechas? Mögt ihr knallbunte Action mit Dauerfeuer? Wenn ja, könnte diese Fortsetzung genau euer Ding sein.

Mittwoch, 22. November

Knuckle Sandwich: Ein rundenbasiertes Rollenspiel, in dem ihr euch in Bright City auf die Suche nach einem Job macht und dann Monster verkloppt. Klingt schräg? Schaut einfach selbst!

Jurassic Park Classic Games Collection: Schon in den 1990er-Jahren sind zahlreiche Videospiele rund um den Kultfilm von Steven Spielberg erschienen. Diese Sammlung bündelt sie für alle Retro-Fans.

Donnerstag, 23. November

Ninja Issen: Cyberpunk trifft auf Ninja-Action. Oder wie es die Macher ausdrücken: Hyper Ninja Action . In diesem 2D-Actionspiel geht es also zünftig zur Sache.

Auf welches der diese Woche erscheinenden Spiele freut ihr euch am meisten und warum? Oder ist in den kommenden Tagen einfach nichts für euch dabei? Auf welchen Titel 2023 freut ihr euch ganz allgemein noch? Ach, lasst uns doch die große Keule schwingen: Wie bewertet ihr das Spielejahr 2023 an und für sich? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!