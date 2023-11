5 neue Steam-Hits, die unter der Oberfläche schwimmen

Wir zeigen euch Spiele, die nur wenige auf dem Zettel haben.

Steam bombardiert euch täglich mit neuen Releases zu. Wer soll da den Überblick behalten? Dabei verstecken sich unter den Spielen mit kleinem Werbebudget oft echte Perlen. Deshalb stellen wir euch wöchentlich neue und beliebte Steam-Spiele vor, die wohl kaum jemand wahrnimmt.

Diesmal mit einem bunten Genre-Mix: Stilsichere Sci-Fi-Schießereien, ein Aufbauspiel der besonderen Art und eine kostenlose Mischung aus künstlerischer Freiheit und Sadismus. Viel Spaß bei unseren Geheimtipps auf Steam!

Übrigens, manchmal schaffen es die kleinen Indies sogar bis in den Mainstream:

Steam Top 10 Ein neuer Koop-Hit sorgt gerade für Furore von Christian Just

Schnellnavigation:

Microcivilization

Genre: Aufbauspiel | Steam-Release: 13. November 2023 (Early Access) | Preis: 17,79 Euro

2:10 Microcivilization ist Strategie und Aufbau aus einer cleveren Perspektive

Aufbau und Strategie sind zwei der beliebtesten Spielegenres in Deutschland, zu den größten Namen gehört Civilization. Und wenn ihr jetzt mit einer riesigen Lupe bei Steam auf die Suche geht, stoßt ihr auf Microcivilization. Das Aufbauspiel mit Clicker-Elementen versammelt gerade einmal rund 200 Bewertungen, die aber einen sehr positiven Schnitt von 89 Prozent ergeben.

In Microciv managt ihr euer Volk aus der für das Genre eher seltenen Seitenperspektive. Ihr klickt viel auf den Bildschirm, treibt so 4X-typisch Wirtschaft, Forschung und Expansionskriege voran und seht euer Volk wachsen und gedeihen. Oder in einem Meteroitenschauer untergehen, man kennt es ja.

Weitere Aufbauspiele, die unserer Meinung nach besten sogar, findet ihr in unserer großen Topliste:

Gebaut für die Ewigkeit Die besten Aufbauspiele 2023 für PC von Maurice Weber

Gunhead

Genre: Roguelike-Shooter | Steam-Release: 8. November 2023 | Preis: 19,50 Euro

1:06 Im knalligen Ego-Shooter Gunhead spielt Strategie eine wichtige Rolle

Was ein bisschen aussieht wie die Cyberpunk-Version von Doom, ist in Wahrheit ein schneller und doch strategischer Roguelike-Shooter. Gunhead lässt euch zufällig erstellte Alien-Raumschiffe entern, gegen Massen von Cyborgs, Monstern und Fallen antreten und im Finale den Systemkern des Schiffs zerstören.

Ihr nutzt schnelle Bewegungsmanöver mittels Jetpacks und futuristische Waffen, die sich im Laufe einer Partie immer stärker anpassen lassen. Da jedes Alien-Schiff unterschiedliche Gefahrenmodifikatoren birgt, die ineinander greifen, soll bei aller Action eine strategische Herangehensweise unverzichtbar sein.

Der letzte Satz erinnert uns ein bisschen an Hunt: Showdown, wo die Spielwelt ebenfalls einen komplexen Organismus aus verflochtenen Spielmechaniken bildet.

I Wanna Maker

Genre: Level-Editor/Plattformer | Steam-Release: 10. November 2023 | Preis: Kostenlos

1:27 I Wanna Maker wird auf Steam hart gefeiert

Hier haben wir noch so einen kleinen Publikumsliebling, der uns ohne einen freundlichen Tipp aus unserer Community vielleicht durch die Lappen gegangen wäre. Es handelt sich um einen komplett kostenlosen Mix aus Leveleditor und anspruchsvollem 2D-Plattformer. Da könnt ihr eure fiese Seite ausleben und maximal frustrierende virtuelle Todesfallen bauen.

I Wanna Maker hat also zwei Seiten: Ihr dürft selbst Jump&Run-Level bauen, die andere Spielerinnen und Spieler dann absolvieren müssen. Oder ihr wagt euch an die Kreationen aus der Community und stellt eure Präzision und euer Geschick unter Beweis. Warum nicht beides?! Jedenfalls sind 95 Prozent der über 3.600 Steam-Wertungen positiv.

Coral Island

Genre: Farming-Lebenssimulation | Steam-Release: 14. November 2023 | Preis: 29,99 Euro

1:22 Neue Farming-Sim Coral Island sieht aus, als könnte sie diesen Winter weniger trist machen

Frage: Wieviele Farming-Simulationen kann der Erdball tragen? Antwort: Ja. Mit Coral Island ist sogar ein grafisch richtig fesches Exemplar als Version 1.0 erschienen. Nicht, dass Stardew Valley nicht wunderschön wäre, aber Coral Island setzt halt auf 3D, was für viele Fans ansprechender aussieht.

Das Spiel hakt dann auch alle Eckpunkte des Genres ab: Ihr baut entspannt eine Farm auf, erkundet eine malerische Inselspielwelt, zieht Tiere groß, fangt Fische und Insekten und geht Bekannt-, Freund- und Liebschaften mit der lokalen Bevölkerung ein.

Wo wir beim Thema sind: Stardew Valley ist zwar schon lange auf der Straße, aber wird immer noch fundamental verbessert und erweitert:

Death Must Die

Genre: Action-Rollenspiel | Steam-Release: 14. November 2023 (Early Access) | Preis: 6,89 Euro

1:24 Death Must Die sieht aus wie Vampire Survivors mit Hades-Note

In Death Must Die tötet ihr den Tod! Nebenbei werdet ihr vom einfachen ARPG-Helden zur alles zerstörenden Bullet Hell. Erinnert optisch und spielerisch an Halls of Torment, das seinerseits von Vampire Survivors inspiriert wurde. Zudem zeigt der Stil von Death Must Die gewisse Ähnlichkeiten mit dem Roguelike-König Hades.

Roguelike ist hier auch das Stichwort: Ihr durchforstet den Nether nach dem Sensenmann höchstpersönlich, drescht auf dessen Schergen ein, bekommt dafür neue Götterkräfte spendiert (Hallo nochmal, Hades!) und entdeckt Synergien, die laut Entwicklern game-breaking zum Feature erheben.

Weitere Spiele-Tipps haben wir hier für euch parat:

Und, haben wir diese Woche einen Treffer bei euch gelandet? Wenn ja, welches dieser Indie-Spiele hat nun in eurer Steam-Bibliothek eine neue Heimat gefunden? Hat euch das Format in der Vergangenheit schon einmal geholfen? Oder wünscht ihr euch Änderungen, neue Ansätze oder mehr Informationen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!