Neue Intel-Grafikkarten: Mainstream-Fokus statt High-End-Leistung?

Intel kennt man hauptsächlich für Prozessoren, die teilweise eher langsame Grafikeinheiten beinhalten. Mit der neuen Xe-Architektur will der Chip-Gigant in Zukunft dagegen auch auf dem GPU-Markt breit aufgestellt sein und AMD und Nvidia starke Konkurrenz machen.

Ein Tweet der Grafik-Sparte von Intel, der einen großen Grafikchip zeigt, hat nun stellenweise neue Hoffnung auf mögliche High-End-Grafikkarten für Spieler geweckt:

Silicon bring-up with many tens of billions of transistors needs surgical teamwork of various engineering functions. With only remote access to labs spread worldwide, this was deemed impossible, until now. #NoTransistorLeftBehind #JoinTheOdyssey pic.twitter.com/z3ub5eOV9t — Intel Graphics (@IntelGraphics) May 1, 2020

Die Webseite Tweaktown titelt in Zuge dessen etwa, dass Intel mit den neuen Grafikkarten sogar eine noch gar nicht offiziell angekündigte RTX 3080 Ti schlagen könnte.

Intel dämpft die Erwartungen

Solchen Hoffnungen erteilt der seit November 2017 für Intel tätige Raja Koduri allerdings eine klare Absage. Zuvor war er für die Grafikkarten von AMD verantwortlich.

Mainstream-Segment im Fokus: Koduri greift den Artikel von Tweaktown in einem eigenen Tweet auf und erklärt, bei den Grafikchips handle es sich um Modelle, die für Datenzentren gedacht seien.

Grundsätzlich können solche Chips zwar auch Rückschlüsse auf mögliche kleinere Modelle wie etwa für den Spielerbereich zulassen. Wo Intels Fokus in diesem Segment aktuell liegt, erklärt Kodura aber in einem weiteren Tweet ganz klar:

Our current focus is very much around unsolved user problems in PC Graphics - particularly in integrated graphics and segments immediately above that reach 100’s of millions of gamers every year — Raja Koduri (@Rajaontheedge) May 3, 2020

Übersetzt bedeutet die Aussage, dass Intels Fokus im Spielebereich bei den in CPUs integrierten Grafikeinheiten sowie in der Sparte direkt darüber liegt, also bei dedizierten Einsteiger-Grafikkarten mit niedrigen Preisen.

Hunderte Millionen erreichbare Spieler

Auch die nahe liegende Begründung für den Mainstream-Fokus liefert Koduri: Mit solchen GPUs seien hunderte Millionen von Spieler täglich erreichbar. Für teure High-End-Modelle wie eine Mögliche RTX 3080 Ti gilt das sicher nicht.

106 2 Mehr zum Thema Nvidia RTX 3000 Ampere – Alle Infos, Leaks und Gerüchte

Die Aussagen von Koduri bedeuten zwar nicht, dass Intel keinerlei Ambitionen hat, High-End-Grafikkarten für Spieler zu liefern. Bis zum Erscheinen der Ende dieses Jahres erwarteten RTX-3000-Generation wird es aber sicher noch nicht soweit sein.