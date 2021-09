Diese Woche versetzen euch die neuen PC-Spiele in die Hölle, ins Mittelalter und in zauberhafte Welten. Mit Diablo 2: Resurrected, Medieval Dynasty und Kena: Bridge of Spirits erscheinen gleich drei lang erwartete große Namen, doch auch in der zweiten Reihe warten diesmal einige spannende Releases.

Highlight der Woche: Diablo 2: Resurrected

Genre: Action-Rollenspiel | Release: 23. September 2021 | Entwickler: Vicarious Visions | Plattform: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

Nach mehr als 20 Jahren geht es diese Woche zurück nach Sanktuario. Für viele GameStar-Leser (und Redaktionsmitglieder) wird es eine Zeitreise voller Nostalgie, andere wagen sich mit Diablo 2: Resurrected zum ersten Mal an den Klassiker. Vieles bleibt beim Alten, die größten Änderungen betreffen die Grafik - wie schick die neuen Zwischensequenzen aussehen, zeigt euch der Trailer oben.

Auch das Spiel selbst sieht dank neuer Animationen, Effekte, optionaler 4K-Auflösung und überarbeiteter Beleuchtung besser aus denn je. Oder schrecklicher, wenn ihr euch durch Dämonenhorden schnetzelt und ein viel realistischeres Blutbad hinterlasst.

Ihr habt diesmal die Wahl zwischen allen sieben Klassen aus Grundspiel und Erweiterung, die Blizzard einzeln in Trailern vorgestellt hat (wenn ihr Maurice fragt, dann solltet ihr natürlich allesamt Totenbeschwörer spielen!). Falls ihr euch nach zwei Jahrzehnten etwas eingerostet fühlt oder ihr komplett neu einsteigt, keine Sorge - wir helfen euch gerne mit unserem ausführlichen Einsteiger-Guide:

Die wichtigsten PC-Releases vom 20. bis 24. September 2021

Ab Montag, 20. September

Siege the Day: Echzeit-Taktik kombiniert mit Burg-Aufbau. Ihr errichtet eure eigene Festung mit Wällen, Türmen, Barracken, Katapulten und so weiter. Dann gebt ihr euch in 1-vs-1-Kämpfen gegen andere Spieler auf die Sappeursmütze.

Ab Dienstag, 21. September

Kena: Bridge of Spirits: Erscheint exklusiv bei Epic. Außer wunderhübscher Grafik und niedlichen Kreaturen bietet das Action-Adventure auch spannendes Gameplay. In unserer Anspiel-Session erinnerte es uns an einen interaktiven Disneyfilm - und überrascht uns positiv:

Sheltered 2: Ihr baut euch im Survival-Manager nach dem Weltuntergang eure eigene Bunker-Festung zusammen, sammelt Ressourcen und rettet so viele Überlebende wie möglich. Bei alledem schwebt Permadeath bedrohlich über eurem Haupt.

Potion Craft: Alchemist Simulator: Sieht aus, als hättet ihr ein mittelalterliches Buch aufgeschlagen, ist aber eine clevere Brau-Simulation. Ihr kocht Heiltränke, Gifte und vieles mehr, versorgt damit eure Kunden und werdet immer einflussreicher in eurer Stadt.

World War Z: Aftermath: Koop-Shooter, in dem ihr Horden von Zombies umballert, unter anderem im Vatikan. Ihr spielt mit bis zu drei Freunden oder KI-Begleitern zusammen.

Guild of Ascension: Taktisches Rollenspiel mit Kombo-Kämpfen. Ihr steuert zwei Figuren gleichzeitig durch eine magische Welt voller bizarrer Kreaturen.

Beyond Contact: Neonbuntes Sci-Fi-Survivalspiel mit Solo-Kampagne und Multiplayer-Modi. Startet erstmal in den Early Access, der sechs Monate dauern soll.

Ab Mittwoch, 22. September

FIFA 22: Erscheint eigentlich erst am 1. Oktober. Für EA-Play-Mitglieder gibt's aber vorher schon die Möglichkeit, reinzuspielen. Für euch werden 10 Stunden Spielzeit freigeschaltet. Die Spieler mit den besten Ratings findet ihr hier.

Source of Madness: Düsterer Sidescroller, inspiriert von Lovecraft-Horror. Monster werden prozedural generiert und animiert. Zuerst startet ein Early Access, der mindestens ein halbes Jahr lang läuft.

Ab Donnerstag, 23. September

Medieval Dynasty: Nach einem Jahr im Early Access erscheint das Mittelalter-Aufbauspiel. Wir haben es jetzt schon für euch getestet und verraten, warum es die perfekte Ergänzung zu Kingdom Come ist.

Sable: Ein einzigartiger Grafikstil, eine offene Wüstenwelt und eine Story über unseren Platz in der Welt. Sable könnte sich durchaus zum nächsten Indie-Hit mausern.

The Plane Effect: Surreales Adventure über den letzten Arbeitstag im Büro. Warum nur findet der Angestellte Solo den Weg zurück nach Hause nicht?

Embr: Humorvolle und schräge Rettungs-Action, in der ihr als Feuerwehr-Mitglied für Chaos sorgt. Einen Koop-Modus gibt's auch. Embr war bisher nur im Early Access verfügbar.

Citystate 2: Das Städtebau-Spiel will in die Fußstapfen von SimCity 4 treten. Wird von einer einzigen Person entwickelt.

MechWarrior 5: Mercenaries - Legend of the Kestrel Lancers: Die kostenlose Erweiterung bringt unter anderem 14 neue Kampagnen-Missionen ins Actionspiel.

Teacup: Sieht aus wie einem Märchenbuch entsprungen und soll sich auch so spielen. Teacup ist ein kleiner Frosch, will eine Teeparty für ihre Freunde schmeißen und hat plötzlich keinen Tee mehr. Könnte auch toll sein, um es gemeinsam mit Kindern oder kleinen Geschwistern zu spielen.

Ab Freitag, 24. September

Dagon: Kostenloser Lovecraft-Horror, der nur mit Controller gespielt werden kann. Einen optionalen VR-Modus gibt's auch.

Pawnbarian: Schach mit einen Twist - ihr habt ein Kartendeck mit Spielfiguren auf der Hand und müsst sie taktisch geschickt ausspielen. Hier geht's zur kostenlosen Demo bei Steam.

Ist diese Woche was für euch dabei? Habt ihr noch spannende Releases im Kopf, die einen Platz in unserer Liste verdient hätten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!