FIFA 22 Ratings: Das sind die Spieler mit den besten Wertungen

Wertungen einzelner Spieler sind in FIFA schon länger nicht mehr in Stein gemeißelt. Immerhin sorgen regelmäßige Formupdates aus der laufenden Saison dafür, dass sich Wertungen dynamisch nach oben oder unten verändern können.

Trotzdem spielt die anfängliche Wertung eine wichtige Rolle. Sie legt die Basis für diesen Spieler. Diese Wertung ist außerdem für Karriere-Spieler relevant, die direkt zum Release als Trainer oder Spieler bei einem neuen Verein anfangen. Dann entspricht sie nämlich der Standardwertung des jeweiligen Spielers.

Auch im FUT-Modus sind die Start-Ratings der Weltstars von Bedeutung und werden im Laufe der Saison nur über besondere Karten beeinflusst. Welche Spieler die 22 besten in FIFA 22 sind, hat EA jetzt verraten.

Das sind die besten Spieler in FIFA 22

An der Spitze der Riege finden sich auch dieses Jahr wieder die üblichen Verdächtigen. Einzige kleinere Überraschung: Robert Lewandowski vom FC Bayern München zieht mit seiner Wertung an dem Superstar Cristiano Ronaldo vorbei, der selbst mit 36 Jahren die Welt noch in Erstaunen versetzt. Ronaldo spielt seit dieser Saison wieder bei Manchester United.

Der Platz an der Spitze ist nach wie vor dem argentinischen Weltstar Lionel Messi beschert. Doch auch hier gibt es eine kleine Besonderheit. Denn Messi spielt seit dieser Saison nicht mehr beim FC Barcelona, sondern wechselte zu Paris Saint-Germain.

Dort spielt er im Sturm mit zwei weiteren Großkalibern. Kylian Mbappé und Neymar JR. Beide Spieler haben ebenfalls eine 90er Wertung. So eine hochwertige Sturmkombination gab es in der FIFA-Geschichte nur selten.

Platz 1: Lionel Messi (PSG) - 93 RF

Platz 2: Robert Lewandowski (FC Bayern) - 92 ST

Platz 3: Cristiano Ronaldo (Manchester United) - 91 ST

Platz 3: Kevin de Bruyne (Manchester City) - 91 ZM

Platz 5: Kylian Mbappé (PSG) - 91 ST

Platz 6: Neymar JR (PSG) - 91 LF

Platz 7: Jan Oblak (Altético Madrid) - 91 TW

Noch mehr Top-Ratings in FIFA 22